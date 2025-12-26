擁3碩1博！新北「學霸里長」盜賣洗腎阿嬤2千萬房產起訴 22筆土地全被扣

新北市三重區前五順里長洪嘉仁涉嫌盜賣里民龔姓阿嬤的房產，新北檢偵結起訴。取自新北市政府官網

曾連任6屆的新北市三重區五順里前里長洪嘉仁，過去不僅學歷傲人，還被譽為里長界的「學霸」，卻涉嫌假借職務之便，夥同共犯周男、女友徐女盜賣轄內年長洗腎阿嬤的不動產。新北地檢署今（26日）偵結，全案依《貪污治罪條例》及加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，洪男、周男目前仍在羈押中。

洪嘉仁過去曾連霸6屆里長，獲頒新北市特優里長楷模，除擁有文史學博士學位外，還有3個碩士、64張專業證照，從車禍協調、法律諮詢到升學就業規畫都能協助里民，甚至曾到大學開設法律通識課程，在地方形象極佳。

不料，洪嘉仁卻利用里民對其高度信任犯案。檢方查出，2022年5月間，轄內74歲龔姓阿嬤因名下2筆三重區土地及建物所有權狀遺失，且年事已高、長期洗腎、視力與行動能力不佳，遂向洪嘉仁求助補發權狀。

洪嘉仁表面上協助辦理，卻以「委託他人補發權狀」為由，帶著阿嬤前往戶政事務所申請多張印鑑證明，並趁機竊取被害人印鑑章；之後再於補發權狀的委任文件中，夾雜房地出售同意書、房屋使用協議書、租賃契約等文件，誘使被害人一併簽名。

同年11月，洪嘉仁將盜蓋印鑑的文件交由共犯周姓男子，假借買賣名義，向地政機關辦理不動產移轉登記，將被害人房地過戶至周男名下；再找上明知產權來源可疑的吳姓男子，以低於市價上千萬元、僅930萬元的價格轉售，並登記在吳男子女名下。

檢方調查，洪嘉仁取得款項後，除分潤給周男並退還吳男部分款項外，其餘金流全數以現金提領，再存入其女友、也是共犯的徐姓女子帳戶，由徐女用來購買金融商品，企圖遮斷犯罪所得流向，涉嫌洗錢。

直到去年，吳姓男子以租期屆滿要求阿嬤搬離，阿嬤才驚覺房產早已遭人盜辦移轉，憤而報警，全案因此曝光。

新北地檢署指出，檢察官於今年11月指揮警方執行兩波搜索，並查扣遭移轉的2筆房地，另扣得洪嘉仁名下嘉義縣22筆土地，以及周姓共犯名下三重區3筆土地，以防不法所得再遭移轉。

檢方痛批，洪嘉仁身為里長，本應扶助弱勢里民，卻趁被害人甫喪子、長期洗腎、身心狀況不佳之際，利用職務信任聯手盜賣房產，恐致被害人流離失所，行徑「惡劣至極」，依法起訴並請求從重量刑，以保障民眾財產安全。

全案曝光後，作家黃大米一直掛心此事，日前特地去探望了阿嬤，發現阿嬤眼睛只剩下一眼看得見，而且因為洪嘉仁詐騙她，每天都很難過，導致沒有照顧好傷口，最後只能截肢，現在只剩下一條腿。



