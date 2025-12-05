擁4妻房事如何分配？ 吊車大王全說了

胡漢龑擁有4房妻子，彼此相處和睦從不爭寵。（翻攝《話時代人物》YT頻道）

人稱「竹北吊車大王」的胡漢龑，現年64歲，坐擁4位妻子與14名子女。令人稱奇的是，他把這4位太太「擺平」得妥妥貼貼，家裡從未上演爭風吃醋的「宮廷劇」。6個兒子、8個女兒也都能和睦相處，著實讓旁人羨慕不已。胡漢龑最近在節目《話時代人物》暢談4房人生，更大方透露自己「翻牌」的秘辛，誇海口「白天可以翻牌好幾次了」，自傲精力旺盛。

胡漢龑如何娶4個太太卻不犯重婚罪？

胡漢龑接受節目《話時代人物》專訪，提到坐擁4房妻子的交往過程。他表示大房辛苦地為他生了6個孩子，是個非常明理又體貼丈夫的賢內助。20多年前結識了二房，耗費半年時間與大房協商溝通，補償她數千萬現金後，採取「假離婚」的方式迎娶二房。不到半年後，三房也進入他的生活。

吊車大王如何處理4個太太的房事？

胡漢龑坦承當時精力旺盛，密集交往不同女人，但強調自己的交往準則就是最初會把話說開，事先表明「妳不是第一個，也不可能是最後一個，所以妳要進來的話，就是必須要接受後面還有其她老婆」。另外，胡漢龑聊到如何平衡夫妻親密時間分配，透露自己「翻牌」時間不限於晚上，白天精力旺盛，有時趁著上班的空檔，就可以翻牌好幾輪。

此外，胡漢龑回憶38年前回中國江蘇返鄉探親，20多歲未婚的他經叔叔介紹，拜會當地大名鼎鼎的「火柴神算」，神算鐵口直斷，預言他日後將有4個老婆、18個兒女，胡漢龑的父親剛開始認為是無稽之談，然而事實證明若將流產和拿掉的4個孩子都算進去，數目剛好是18個小孩，準得令人難以置信。最後面對是否會再娶的提問，這位身家豐厚的吊車大王則幽默回應：「體力夠了啦，那麼多了，要收心了啦」。

