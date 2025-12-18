擁4妻「吊車大王」小老婆不藏了？震撼曬片曝真身
娛樂中心／綜合報導
有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，年收入破30億元，不僅事業有成，感情生活更是相當豐富。擁有「4房妻室」以及「14名子女」的他，熱愛分享生活，日前公開宣布再添「2小老婆」，還上傳影片亮出真面目，網友們看完後超嗨留言：「恭喜胡董！」，不少人更大讚：「好漂亮」。
新竹「吊車大王」胡漢龑17日上傳影片，公開添購「全新座駕」並完成換裝貼膜的交車近況。畫面可見，胡漢龑身穿招牌東北大花套裝，身後是新添購的福斯四輪傳動電動車，以及五門小吉米。過去曾豪撒20萬元讓藍寶堅尼愛車，變身高調「東北大花牛」的他，這次讓兩台新車換上超吸睛的粉紫色車衣。胡漢龑透露，兩台車換裝採貼膜、烤漆兩種方式，並大讚師父手巧，讓兩台車宛如工藝品般精美，讓他忍不住大方亮出「小老婆」的全新真面目，跟粉絲們分享。
擁4妻14兒女「竹北吊車大王」，震撼再添2小老婆，大方秀出真面目。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）
影片曝光至今，已湧入24萬人次觀看，吸引許多親友到場恭賀：「您前世修了很多的善事，此世有福享受～不忘佈施造福眾生」、「胡董有缺乾兒子嗎？」、「連雨刷也烤漆！」、「好漂亮的顏色，水啦」。
原文出處：擁4妻14孩「吊車大王」再添2小老婆！震撼曬片「秀出真面目」24萬人朝聖
