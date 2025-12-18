擁4妻「吊車大王」小老婆不藏了？震撼曬片曝真身

娛樂中心／綜合報導

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，年收入破30億元，不僅事業有成，感情生活更是相當豐富。擁有「4房妻室」以及「14名子女」的他，熱愛分享生活，日前公開宣布再添「2小老婆」，還上傳影片亮出真面目，網友們看完後超嗨留言：「恭喜胡董！」，不少人更大讚：「好漂亮」。

新竹「吊車大王」胡漢龑17日上傳影片，公開添購「全新座駕」並完成換裝貼膜的交車近況。畫面可見，胡漢龑身穿招牌東北大花套裝，身後是新添購的福斯四輪傳動電動車，以及五門小吉米。過去曾豪撒20萬元讓藍寶堅尼愛車，變身高調「東北大花牛」的他，這次讓兩台新車換上超吸睛的粉紫色車衣。胡漢龑透露，兩台車換裝採貼膜、烤漆兩種方式，並大讚師父手巧，讓兩台車宛如工藝品般精美，讓他忍不住大方亮出「小老婆」的全新真面目，跟粉絲們分享。

廣告 廣告





擁4妻14孩「吊車大王」再添2小老婆！震撼曬片「秀出真面目」24萬人朝聖

擁4妻14兒女「竹北吊車大王」，震撼再添2小老婆，大方秀出真面目。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）





影片曝光至今，已湧入24萬人次觀看，吸引許多親友到場恭賀：「您前世修了很多的善事，此世有福享受～不忘佈施造福眾生」、「胡董有缺乾兒子嗎？」、「連雨刷也烤漆！」、「好漂亮的顏色，水啦」。

原文出處：擁4妻14孩「吊車大王」再添2小老婆！震撼曬片「秀出真面目」24萬人朝聖

更多民視新聞報導

擁4妻「吊車大王」愛炫原因曝！細數「豐功偉業」這點最稀有

23歲女清潔員被撞到下半身全碎！妹見照崩潰：剩皮撐著

涼糕兄妹「分開賣」爆不合？她IG曬片揭實情

