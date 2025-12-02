擁4妻！吊車大王「平均半年納1個」曝「合法化」秘辛 讚大老婆：很明理

娛樂中心／綜合報導

64歲的「竹北吊車大王」胡漢龑，對自己坐擁4個老婆毫不避諱，讓外界稱羨的，不只是讓4個老婆都服服貼貼，還更好奇「大老婆」怎麼能忍受後宮一直來？近期胡漢龑上《話時代人物》時，秘辛全說了。

「吊車大王」胡漢龑受訪時透露老婆們「合法化」秘辛。（圖／翻攝自《話時代人物》YT）

胡漢龑近期上《話時代人物》表示，大老婆辛苦幫他生六個小孩，很明理又體諒老公，他二十幾年前認識二老婆後，和大老婆溝通半年，給了她幾千萬現金補償，「假離婚」後就娶二老婆；隔半年又認識三老婆，笑稱「很密集啦，那時候體力真的很旺盛；我沒什麼驚為天人，是天賦異稟而已，碰到感覺到了，就這樣子」。

胡漢龑讓4老婆進家門前，都有先「講好」。（圖／翻攝自《話時代人物》YT）

胡漢龑強調，他交往時就會先說清楚，「妳不是第一個，也不可能是最後一個，所以妳要進來的話，就是必須要接受妳後面可能還有。『我大老婆都可以容忍你們了』，妳不可能不容忍後面還會有」。

胡漢龑說，即使是名義上離婚，老婆們還是住在一起，「沒有什麼小三、小四、小五的罵名，都是老婆啦」，所以每當有新歡加入，老婆們都不會吵鬧，「她們真的是對我滿諒解的」。

