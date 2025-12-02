擁4妻！吊車大王「1器官」太特殊 算命仙斷言「4老婆18子」一語成讖

娛樂中心／綜合報導

「吊車大王」胡漢龑擁4老婆，算命仙預言成真。（圖／翻攝自《話時代人物》YT）

64歲的「竹北吊車大王」胡漢龑，對自己坐擁4個老婆毫不避諱，也時常公開和4個老婆出遊的照片。日前，他上《話時代人物》時透露，在他還是單身時，他的二叔看到他身體「某部位」相當特殊，就帶他去算命，相面師告訴他會有4個老婆和18個小孩的命格，沒想到一語成讖。

「吊車大王」胡漢龑妻妾簇擁。（圖／翻攝自《話時代人物》YT）

胡漢龑近期上《話時代人物》表示，大老婆辛苦幫他生六個小孩，很明理又體諒老公，他二十幾年前認識二老婆後，和大老婆溝通半年，給了她幾千萬現金補償，「假離婚」後就娶二老婆；隔半年又認識三老婆，笑稱「很密集啦，那時候體力真的很旺盛；我沒什麼驚為天人，是天賦異稟而已，碰到感覺到了，就這樣子」。

胡漢龑上《話時代人物》公布與4名妻子的合照，「我白天可以翻好幾次了，白天是體力最旺盛的時候。」（圖／翻攝自話時代人物YouTube）

值得注意的是，胡漢龑38年前曾到中國探親，當時才20多歲的他仍未婚，不過叔叔一看到他「耳朵豎直又尖」認為非一般人，因此帶他去算命，還被當地的「火柴神」斷言他未來有4個老婆、18個孩子。胡漢龑父親起初還以為胡說八道，沒想到如今驗證之下，「扣掉拿掉跟流掉的話，真的18個！」

胡漢龑說年輕時，叔叔看他的耳朵「直又尖」就帶他去算命，算出4妻18子的命格。（圖／翻攝自《話時代人物》YT）

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

