擁4妻14兒女！帶妻買彩券「1動作」被酸 吊車大王動怒：說話要留口德

娛樂中心／羅欣怡報導

吊車大王胡漢龑去年前往彩券行做公益。（圖／翻攝自《雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行》臉書）

「竹北吊車大王」胡漢龑擁4妻14兒女，不但樂於做公益，也喜歡和網友分享日常生活，喜歡買公益彩券拚頭獎的他，總是和大獎擦身而過。日前他帶著家人前往固定彩券行消費，業者錄影紀錄，胡漢龑其中一名妻子用絲巾遮住臉，反而遭到網友大酸「沒臉見人嗎？」胡漢龑也罕見動怒護妻回應「做人說話要留口德」。

胡漢龑日前才發文，表示他去買了今彩539，結果只差一個號碼，獎金從800萬變2萬元，扣稅只剩1萬5000多元，這是第5次和頭獎擦身而過，喜歡買彩券的他兼做公益，也拚個希望。

吊車大王妻子下車後用絲巾遮臉，反遭網友大酸。（圖／翻攝自《雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行》臉書）

事實上，胡漢龑買彩券也有固定的店家，也替店家帶來不少的人氣。去年12月底他帶著妻子再次光顧，店家在門口錄影時，拍到其中一名妻子，女方立刻用絲巾遮住臉，但這個畫面被網友大酸「後面那位嫂子是遮什麼呀」、「第一個女的是怕丟臉嗎」。甚至還有人抨擊「跟在後面的女子是沒臉見人嗎？還是看到鬼？這種也跟著出來賣盟（萌）。」

胡漢龑也霸氣出聲護妻，在留言處寫下「凡事行得正，凡事多說好話多做好事，幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之吧」、「做人說話要留口德，對自己才會有福報。」

