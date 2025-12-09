擁4妻14兒女！百億吊車王帶妻女「吃牛排路邊攤」 網嚇：是太好吃了嗎？

娛樂中心／綜合報導

64歲「竹北吊車大王」胡漢龑身價逾百億，10多年前從父親胡鵬飛手上接下事業後，便帶領啟德在機械運輸界位列亞洲前3名；同時育有4位妻子與14名子女，家庭與事業都堪稱「人生勝利組」。有網友近日目擊身為大老闆的胡漢龑，竟帶妻女現身牛排路邊攤用餐，疑惑表示：「為什麼他會帶妻女在路邊吃牛排？是因為太好吃了嗎？」

胡漢龑先前曬出一系列「東北大花」西服的穿搭帥照，超前衛的穿搭讓網友狂讚：「永遠走在時尚的尖端」。（圖／胡漢龑提供）

胡漢龑不僅曾豪砸近5億打造「竹北羅浮宮」豪宅，先前更豪撒20萬把「大牛」全部包膜貼滿「東北大花」，高調作風引發討論。有網友近日在Threads曬出目擊胡漢龑帶妻女，現身新竹假日花市牛排路邊攤用餐的照片，並疑惑道「請問他為什麼帶妻女在路邊吃牛排？？ 請問，這間店在哪邊？是因為太好吃了嗎？要不然怎麼會讓這位大王在路邊吃。」畫面中，胡漢龑身穿招牌東北大花套裝出門，低頭品嚐平價牛排，與其「大老闆」身份形成強烈對比，引發許多路過民眾注目。

胡漢龑豪撒20萬，把「大牛」全部包膜貼滿「東北大花」，超狂外型曝光。（圖／胡漢龑提供）

PO文一出，立刻引發許多網友幽默熱議「所以你如果突然爆富，身價幾十億，你就再也不吃滷肉飯跟路邊攤了嗎？黃仁勳也愛逛夜市吃夜市，巴菲特比爾蓋茲川普也愛吃平價漢堡。會覺得什麼好吃跟他的財產毫無關聯，尤其對男人更是」、「我的義父告訴我：正因為他有這種樸實的觀念與生活方式，才會這麼有錢」、「抱歉 我爸平常喜歡接地氣的小吃。這才是我們的生活。享受不限於每天都大魚大肉。代替爸爸謝謝你」、「有錢只是讓選擇變多，不代表他一定只能選擇貴的啊」。

