擁4妻14兒女！竹北吊車大王宣布再添「2小老婆」 網狂讚：非常美漂亮

娛樂中心／綜合報導

胡漢龑購入「2新寶貝」的貼膜完成交車，他亮出完美紫色，網友超羨慕狂讚：「非常美漂亮！」（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

「竹北吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，不只在工程界叱吒風雲，還因為有4個老婆跟14個子女，經常引發話題。胡漢龑日前才直接下訂要價1千多萬元的賓士邁巴赫休旅車，17日再公布好消息，砸重金購入「2新寶貝」的貼膜完成交車，他亮出完美紫色，讓網友超羨慕狂讚：「非常美漂亮！」

胡漢龑開心表示，新購買的福斯四輪傳動電動車；及新購五門小吉米貼膜完成交車。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

胡漢龑再公開買新車的影片，只見胡漢龑身穿招牌東北大花套裝，身後有兩台紫色新車，他寫道：「今天12月17日大家晚安，開心、開心、開心，新購買的福斯四輪傳動電動車 及 新購五門小吉米貼膜完成交車囉。」畫面中，胡漢龑大讚，你們看看多漂亮的車子啊，大家看得出來哪邊是烤漆，哪邊是貼膜嗎？這是工藝藝術品，這台五門小吉米全台灣更是只有一台，非常漂亮。

胡漢龑大讚，這台五門小吉米全台灣只有一台，非常漂亮。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

影片一出，許多網友紛紛狂讚：「您前世修了很多的善事，此世有福享受～不忘佈施造福眾生」、「車牌也久發888」、「狂買車哈哈」、「胡董~弄得車~都超級吊~」、「胡董有缺乾兒子嗎？」、「連雨刷也烤漆！」、「顏色好特別，好亮眼的顏色」、「有錢真好！」、「好漂亮的顏色，水啦」、「非常美漂亮」、「謝謝胡董讓偶們大開眼界喔！」、「哇嗚，芭比娃娃粉耶」、「真漂亮 獨一無二 胡董 開心開心」、「超粉超粉超粉 」。

