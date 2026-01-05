擁4妻14兒女！竹北吊車大王險「中威力彩頭獎29億」 崩潰喊：不開心

娛樂中心／綜合報導

啟德機械起重公司董事長胡漢龑，年收入高達30億，還有4個老婆跟14個子女，被外界封為「竹北吊車大王」，過去曾豪砸5億打造頂級豪宅「竹北羅浮宮」，又把跑車包膜貼滿「東北大花」，奢華的形象常常掀起討論。平時喜歡買彩劵做公益的他，今（5日）透露曾買威力彩，結果只差一個號碼就可以中頭獎29億，再度引發話題。

胡漢龑買今彩539第五次跟頭獎擦身而過，只差一個號碼，800萬變2萬元。（圖／翻攝自胡漢龑IG）

胡漢龑今在社群更新短片，表示不開心、不開心、不開心，今彩539第五次跟頭獎擦身而過，只差一個號碼，800萬變2萬元，扣稅只剩15000多元。此外，胡漢龑還透露，還有一次更誇張，3年前在南投竹山買威力彩，結果只差一個號碼，就可以中頭獎29億，最後只中二獎29萬，全部拿去竹山分局發紅包。

胡漢龑也表示，繼上周一(12/29)捐贈花蓮光復鄉一台四輪傳動，今天(1/5)再度捐贈一台警用巡邏車給新竹縣寶山分駐所，去年共捐了五台車，取之社會、回饋於社會，有需要幫忙的啟德永遠與你同在。

影片一出，立刻引發許多網友熱議「難得不開心😮」、「老爸你不缺錢吧」、「爸爸你不缺這八百萬吧」、「爸爸你錢好多了 沒關係」、「爸！我連四個號碼都沒有」、「爸爸一天就賺回來了😂」。



