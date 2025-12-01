擁4老婆合照曝！ 吊車大王「白天行房好幾次」：上班偷閒體力最旺盛

娛樂中心／綜合報導

擁有4妻14兒女的「竹北吊車大王」胡漢龑，64歲的他把4個老婆「按耐」的服服帖帖，不曾上演「宮鬥劇」，14名孩子包含6個兒子、8個女兒也是相處融洽，羨煞不少人。胡漢龑近期上《話時代人物》公布與4名妻子的合照，並自爆行房內幕，「我翻牌不一定晚上，我白天可以翻好幾次了，白天是體力最旺盛的時候。」

胡漢龑大老婆幫他生六個小孩，給了她幾千萬現金補償，「假離婚」後就娶二老婆。（圖／翻攝自話時代人物YouTube）

胡漢龑「假離婚」後就娶二老婆，隔半年又認識三老婆，笑稱「很密集啦，那時候體力真的很旺盛。」（圖／翻攝自話時代人物YouTube）

胡漢龑近期上《話時代人物》表示，大老婆辛苦幫他生六個小孩，很明理又體諒老公，他二十幾年前認識二老婆後，和大老婆溝通半年，給了她幾千萬現金補償，「假離婚」後就娶二老婆；隔半年又認識三老婆，「很密集啦，那時候體力真的很旺盛。」胡漢龑強調，他交往時就會先講好，「妳不是第一個，也不可能是最後一個，所以妳要進來的話，就是必須要接受後面還有其她老婆」。針對晚上怎麼安排，胡漢龑還自爆行房內幕，「我翻牌不一定晚上，我白天可以翻好幾次了，白天是體力最旺盛的時候，上班偷閒」。

胡漢龑上《話時代人物》公布與4名妻子的合照，「我白天可以翻好幾次了，白天是體力最旺盛的時候。」（圖／翻攝自話時代人物YouTube）

此外，胡漢龑38年前到中國江蘇老家探親，當時二十多歲未婚，叔叔看到他相貌堂堂，耳朵豎直尖尖，非一般人，因此帶他去給中國很有名的火柴神算命，被斷言他未來有4個老婆、18個小朋友。胡漢龑爸爸起初還認為胡說八道，後來事後驗證，「結果不拿掉跟流掉4個子女的的話，他真的有18個子女，超級準。」至於未來還會再娶嗎？胡漢龑則回答「體力夠了啦，那麼多了，要收心了啦」。

