擁5優點「台灣1伴手禮」KO鳳梨酥？日人：爸媽超愛

生活中心／李汶臻報導

台灣人飛日本旅遊，都不忘要帶伴手禮回來；而日本人到訪台灣，同樣免不了被各種知名小吃、零食吸引，泡麵、鳳梨酥等食物全都在必買伴手禮清單上。不過，日本長輩們似乎種愛台灣這一特殊的伴手禮；日前就有旅居台灣的日本人透露，自家爸媽收到後超開心，更列出5大優點狂讚。





日本長輩超愛「台灣1伴手禮」不是鳳梨酥！萬人激讚5大優點：台灣之光

有「台灣LV」之稱的茄芷袋，是台灣特別的伴手禮之一。（圖／民視新聞）





有「台灣LV」之稱的茄芷袋是台灣特別的伴手禮，長期住在台灣的日本人「日本人的歐吉桑」日前就在臉書發問分享，自己買茄芷袋送給日本爸媽「他們收到非常高興」，隨後他也列出

「台灣LV」包包受日本銀髮族喜愛的5大理由：

1. 又輕又耐用（沒有騎摩托車習慣的日本老人來說，攜帶性非常重要）

2. 網狀設計通氣性很優秀（日本梅雨季非常長）

3. 很懷念的復古配色（日本大正至昭和初期時代的流行配色）

4. 防水性、可洗濯性（非常適合日本的氣候）

5. 看起來非常便宜的包包（日本老人非常嫌棄又貴又高調的東西）





日本長輩超愛「台灣1伴手禮」不是鳳梨酥！萬人激讚5大優點：台灣之光

日本爸媽超愛台灣「茄芷袋」，5大理由曝光。（圖／翻攝自臉書@日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）





貼文曝光至今，已吸引1.3萬人圍觀按讚，釣出大批網友留言表示贊同：「真的！我買伴手禮用這個裝土産，結果包包被大讚」、「上次朋友的日本朋友來，也是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國」、「這個真的很實用」、「有陣子台灣還流行迷你版的」、「前兩周去東京，也有賣，這個賣很貴」、「濕了，曬一曬就乾，超方便」、「台灣之光」。

原文出處：日本長輩超愛「這咖伴手禮」不是鳳梨酥！擁「5優點」網激讚：台灣之光

