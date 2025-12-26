擁85萬粉！正妹大胃王爆假吃「嚼一嚼偷吐掉」畫面曝 宣布無限期停更

日籍大胃女王Togimochi定居於韓國，經營著吃播YouTube頻道，卻被爆出「假吃」遭到炎上。（圖／影片截圖）

經營YouTube不易，因此許多YouTuber都會想盡辦法吸引眼球，但若出現爭議名聲就會一落千丈。近日就有一名主打大食量、定居韓國的日本吃播YouTuber「Togimochi」（토기모치）爆出假吃爭議，畫面露出後遭到炎上，嚇得本人緊急宣布無限期停更。

YouTube頻道擁有85萬粉絲的Togimochi在本月21日上傳了新片，內容為到某速食店進行一次5隻超大炸熱狗配一杯可樂的挑戰，透過影片可以看到，一支熱狗外層裹上厚厚的馬鈴薯，有如一條手臂般粗壯，分量相當誇張。起先Togimochi看似吃得游刃有餘，很快就吃完三支，卻在吃到第四支時，她一邊咀嚼，一邊作勢要把剩餘的熱狗撥到大湯匙內，卻用迅雷不及掩耳的速度轉頭把嘴裡的熱狗吐掉，雖然Togimochi緊急刪除影片，但早已被網友備份瘋傳。

廣告 廣告

不少粉絲痛批遭到Togimochi欺騙：「原來人設都是假的」、「你過去都是這樣欺騙我們嗎」、「浪費食物不可取」、「看了這麼多年，今天才知道妳真面目」、「實在太失望了」、「現在回頭去看那些影片，都沒有多少咀嚼畫面，懷疑都是剪接的，根本沒有真的吃下去」、「吃不下專心當個吃播就好，為什麼硬要加個大胃王人設」。

Togimochi沉寂3天，24日首度做出回應，表示自己經營頻道10年，近幾個月來工作量過於龐大，每隔兩天就要更新影片，尤其是最近兩周已經到達極限，預錄好的影片也已經播完，身心俱疲不堪負荷，「比起拍片，現在我更重視與女兒生活的時光」，宣布無限期停更影片，IG貼文則是不定時更新，但對於假吃風波並未做出正面回應。

更多中時新聞網報導

阿信摔落舞台報平安 F3獻吻表關心

新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成