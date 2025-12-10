擂台上見？游智彬帶「紅色生死狀」鬧場遭警架走 王世堅：希望他好自為之

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對民進黨立委王世堅上週恨嗆，「夠膽就放馬過來，他隨時擺好擂台，生死狀簽一簽，在旁吆喝是什麼意思？」新黨副秘書長游智彬今（10）日在王世堅受訪一半時，突然帶著「紅色生死狀」現身民進黨中央，並站在王身旁喊說「王世堅委員，生死狀你簽不簽，我就在這邊等你」，不久後馬上就被員警架離現場。

新黨副秘書長游智彬今（10）日在王世堅受訪一半時，突然帶著「紅色生死狀」現身鬧場。（許詠晴攝，下同）

游智彬12月3日帶著捲筒式衛生紙赴民進黨中央抗議，不僅在對接朝馬路上丟出衛生紙，更不顧安危與警察在大馬路上演追逐戰，更在王世堅受訪時大聲叫囂，直嗆要拿衛生紙要給王世堅擦屁股。

當時王世堅回應，游智彬再繼續鬧下去，全民也絕不會容忍這樣的人，更說「夠膽他放馬過來嘛，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思，我隨時擺好擂台找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」游智彬事後就在臉書上宣布，自己已簽下生死狀，決定接受王世堅挑戰，表示未來兩人在擂台上見。

王世堅今日受訪則說，上個禮拜游智彬莫名其妙的來鬧場，當然他都會直接做一個反應，但事後了解才知道，原來他是要選舉，這樣搏度新聞很不好，但既然游先生已經簽了，證明他勇氣十足，這就夠了，「你要先通過民進黨市議員初選這一關嘛，我祝福你」，希望他能好自為之。

