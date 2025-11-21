擄富商勒贖「關最久2死囚」 檢察總長提非常上訴

台北市 / 綜合報導

1995年犯下擄走黃姓富商並殺害的案件，兩名凶嫌黃春棋與陳憶隆，在獄中關押29年，已經成為關最久的死囚，如今因為憲法法庭認定，擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」的法條違憲，檢察總長提出非常上訴，兩人又獲得暫緩槍決的機會。不過法界人士認為，此次非常上訴，法院若認為其罪行重大，引用其他法條仍有可能再判死刑。

死者家屬一擁而上，按捺不住憤怒，1995年黃春棋夥同陳憶隆，綁架殺害黃姓富商被判死刑，關了29年至今尚未執行，死刑犯黃春棋(1995)說：「我只能說抱歉，但是來不及阻擋他們，才會造成今天的大錯。」被警方帶到棄屍現場，低頭啜泣一臉懊悔，案件纏訟多年去年憲法法庭認定，擄人勒贖殺人唯一死刑屬於違憲，檢察總長近日依據判決內容，正式提出非常上訴。

廣告 廣告

1995年這起擄人勒贖案，3嫌犯被判死，其中黃春棋和陳憶隆，關押29年成為關最久死囚，2025年再提非常上訴，另一名則是徐自強，2000年死刑定讞後，期間歷經5次非常上訴，在2015年獲判無罪，徐自強臉上帶著欣慰的微笑，被黃春棋陳憶隆拱出是共犯，歷經20年總算洗刷冤屈，更九審法官認定凶嫌供詞前後矛盾，讓他死刑逆轉無罪，時至今日，另兩名死囚是否也有機會逃死。

律師李育昇(非當事律師)說：「檢察總長邢泰釗依職權來提出非常上訴，由法院來繼續審理，但如果最後法院認為，這些被告犯罪情節重大，也不排除再次判處死刑。」法院若引用其他法條，仍有機會再被判死，兩名死囚人生大部分時間都在監獄度過，如今陳年舊案再被掀出來，案件未完持續纏訟。

原始連結







更多華視新聞報導

川普批准華盛頓特區「恢復死刑」 計畫全美陸續跟進

最高齡死刑犯！ 王信福嘉義殺警案仍有疑點

川普鐵腕打擊犯罪！ 稱在華府犯謀殺罪一律死刑

