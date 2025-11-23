擄獲劉以豪心的RIMOWA 各種新款都好適合去渡假

劉以豪身上的是Groove系列Sliding Hobo Bag黑色單肩包，（圖右）能放在行李箱上的Groove系列Shopping Bag托特包。（美之心提供）

歲末年終的時刻，大家總是開始計劃安排旅遊行程，始終與旅人同行的RIMOWA，在本季推出好可愛的縮小版Original Bag 16，而首度面世的Groove皮革包袋能與行李箱結合，讓人行動自如，就連劉以豪都已背上身；最受歡迎的Essential系列行李箱則有赤陶色與灰礫色兩款全新季節色，讓旅人感受大地原始之美。

去年推出的Original Bag系列大受好評，將鋁鎂合金工藝與經典溝槽設計結合的包款是實用單品，今年歲末則以「日常多用途」為核心概念，推出全新尺寸Original Bag 16包袋，提供銀色、黑色與鈦金色三款選擇。小巧的尺寸無論在通勤或著與朋友聚會都不違和，反而更能彰顯個人品味與美感。

廣告 廣告

Essential系列推出Clay灰礫色與Terracotta赤陶色全新季節色。（美之心提供）

採用義大利頂級皮革製成的Groove系列共有Shopping Bag托特包、Sliding Hobo Bag單肩包、Cross-Body Bag Large大型斜揹包與Cross-Body Bag Small小型斜揹包等四款設計；其中Shopping Bag托特包的包麵多了一層設計，可以直接卡在行李箱把手上，即使匆忙趕路程的快速移動也不用擔心掉落。

全新的Original Bag 16提供黑色、銀色與鈦金色。（美之心提供）

靈感源自大地的原始之美的Essential系列推出兩款全新季節色：Clay灰礫色與Terracotta赤陶色。Clay灰礫色以中性柔和的灰米調性呈現，低調流露出自然的靜謐氣息，象徵萬物初始的柔軟與可塑；Terracotta赤陶色則是一抹內斂而溫潤的土紅色，飽滿如經窯火淬鍊的陶器，代表歷經時間錘煉後的成熟與永恆。

更多鏡週刊報導

《單身即地獄4》李時安好愛台灣擔擔麵 Matin Kim上吐舌賣萌

Loro Piana用整塊皮革無縫製包 Bale Softy一摸上癮

BALENCIAGA機車包家族好吸眼球 好萊塢明星愛不釋手