擄鴿勒贖集團成員架鳥網捉賽鴿 基警逮2人、救出1隻賽鴿
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市七堵、安樂區等山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團架設鳥網捕捉飛禽，致4隻黑鳶被鳥網纏住致死案。基隆市警三分局今(7日)中午在七堵山區逮到吳姓與王姓名男子手持彈弓、鐮刀等捕鴿工具，及1隻剛剛被網到的賽鴿，還好落網的賽鴿「意識清楚」；警訊後，將吳、王依加重竊盜罪嫌移送法辦。
基隆市七堵、安樂交界山區，日前傳出疑似擄鴿勒贖集團架設150公尺鳥網捕捉往來飛禽，致4隻黑鳶被鳥網纏住死亡，市府動保人員還來不及拆除鳥網，10月上旬附近山頭又出現「新鳥網」，引發市長謝國樑警告非法業者不要以身試法。基隆市警察局長林信雄指示轄區第三分局成立專案小組，並報請基隆地方檢察署指揮偵辦。
警三分局除加強山區巡守，投入警力分析可疑人車後，今天中午在七堵區華新一路發現吳姓、王姓男子手持鴿籠、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等捕鴿工具下山，其中王姓男子還抓著1隻剛剛抓到的賽鴿，還好落網的賽鴿「意識清楚」；警訊後，將王、吳2人依涉犯加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
擄鴿集團常趁賽鴿賽季期間在山區「風口處」架網攔捕賽鴿，警三分局偵查隊長郭憬融表示，擄鴿、擄鴿勒贖等行為涉犯刑法竊盜、恐嚇取財等罪，一旦捕獲黑鳶等野生動物，還觸犯野生動物保育法，警方將持續查緝不法，呼籲擄鴿集團成員切勿以身試法。
更多自由時報報導
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
獨家》揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境
獨家》揭密太子集團系列一》神秘「二把手」胡小偉曝光 國安單位列管300人竹聯、四海也涉入
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 8 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看
知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！TVBS新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 15 小時前
普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了 最新詐騙手法曝光
普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 9 小時前
偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊 警12小時順利逮人
即時中心／梁博超報導宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。民視 ・ 1 天前
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 6 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡
據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。該...CTWANT ・ 1 天前
掃蕩! 太子集團在台洗錢逾45億 首腦陳志5親信遭聲押
社會中心／綜合報導檢調偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨天（4）陸續拘提25人，其中最高幹部王昱棠下午到案，他不僅負責博弈事業，更規劃海外犯罪金匯來台投資置產，事後還主導變賣名車，是集團在台重要操盤手。檢方已將集團首腦陳志在台的５位親信，聲請羈押禁見。民視 ・ 1 天前
桃園南門市場大火！攤商衝現場崩潰「什麼都沒了」 在地人：好痛心
有60年歷史的桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，約2/3個市場燒毀，損失難以估計。市長張善政一早抵達現場，說明現階段的補救措施，降低影響攤商的生計情形。對此，就有民眾表示，朋友在這邊經營3、40年，前幾天才進一大批魚貨，損失上百萬，到現在還不清楚受損情形，相當交集，不少市民也感嘆，「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐45億為何輕易交保？郭正亮爆警政署專家驚人回應：監獄不夠
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的特助劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議，也有不少人質疑為何台灣對於詐騙案總是輕判，甚至是在第一時間就交保？對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，自己曾就這個問題去請教警政署專家，結果竟得到對方「監獄不夠」的回覆，讓他十分驚......風傳媒 ・ 1 天前