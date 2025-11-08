擄鴿集團山區架網 基警逮2嫌
記者郭基生∕基隆報導
基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑似不法分子架設鳥網，導致黑鳶死亡案件，市長謝國樑甚為重視，並指示動保所邀集相關單位會勘研商、警察局積極協助，查緝不法。
本案警察局局長林信雄立即指示轄區第三分局成立專案小組並報請基隆地方檢察署指揮，一方面除了加強山區巡守及情資布建外，更投入警力分析可疑人車，惟連日來基隆山區雨勢不斷，一度讓偵辦進度陷入膠著，惟專案小組鍥而不捨，終於鎖定可疑竊鴿集團人車。
十一月七日中午，專案小組鎖定二名竊鴿集團成員進入山區捕鴿之際，持基隆地方法院核發搜索票對於竊鴿犯嫌進行搜索，現場查獲遭捕獲賽鴿一隻、鴿籠、鴿子、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等作案工具，詢後依加重竊盜罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。
警方表示，竊鴿集團往往利用賽鴿賽季期間於山區「風口處」架網攔捕賽鴿，擄鴿、擄鴿勒贖等行為可能涉及刑法竊盜、恐嚇取財等罪責，如捕獲黑鳶等野生動物，更可能觸犯野生動物保育法，警方將持續查緝是類行為，提醒民眾切勿以身試法。
