擄鴿集團架網釀保育類黑鳶喪命 基隆警逮2嫌法辦
即時中心／梁博超報導
基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑有不法分子架設鳥網，想藉此擄鴿勒贖，卻導致4隻保育類黑鳶遭纏住死亡。警方成立專案小組，於昨（7）日逮捕吳姓及王姓男子，並查獲遭捕獲賽鴿1隻及鴿籠、彈弓、鳥網等作案工具，訊後依加重竊盜罪嫌，將犯嫌移送基隆檢察署偵辦。
基隆市動物保護防疫所接獲台灣猛禽研究會通報，1隻黑鳶長時間停留在基隆市七堵山區久未移動，9月30日會同前往勘查，山區竟出現大型鳥網，執行團隊發現4隻黑鳶屍體吊掛在鳥網上，其中1隻就是台灣猛禽研究會追蹤的個體。
基隆市警察局第三分局立即組成專案小組偵辦，除加強山區巡守及情資布建外，並投入警力分析可疑人車；然而基隆山區雨勢不斷，一度讓偵辦進度陷入膠著。
經專案小組連日埋伏，終於鎖定可疑竊鴿集團人車，於7日中午發現2名40餘歲吳姓及王姓男子進入山區捕鴿，持搜索票對2名犯嫌搜索；現場查獲遭捕獲賽鴿1隻及鴿籠、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等作案工具。警方訊後依加重竊盜罪嫌，將2名犯嫌移送基隆檢察署偵辦。
警方逮捕２嫌，現場查獲遭捕獲賽鴿1隻及鴿籠、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等作案工具。（圖／民視新聞翻攝）
基隆警方表示，竊鴿集團往往利用賽鴿賽季期間於山區「風口處」架網攔捕賽鴿，擄鴿、擄鴿勒贖等行為可能涉及刑法竊盜、恐嚇取財等罪責，如捕獲黑鳶等野生動物，更可能觸犯野生動物保育法，警方將持續查緝是類行為，提醒民眾切勿以身試法。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／擄鴿集團架網釀保育類黑鳶喪命 基隆警逮2嫌法辦
更多民視新聞報導
K型擴大！美大學最新調查 消費者信心跌至三年半低點
把握最後好天氣！鳳凰升級中颱「持續擴大」 直撲台灣路徑曝光
溫體豬回歸！基隆攤商叫足豬量 怕民眾搶購忙備貨
其他人也在看
影/桃園中豐陸橋2轎車對撞 22歲男稱恍神偏離車道釀禍
桃園市平鎮區中豐陸橋8日凌晨發生交通事故，22歲徐姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛均輕微擦挫傷。中天新聞網 ・ 2 小時前
百年大旱淺層地下水枯竭 屏東內埔2年半自來水接管增倍
屏東縣內埔鄉因以往地下水源豐沛，加上部分村落早已組成簡易自來水管理委員會收費營運，因此接管率始終低落，不過，2021、2023年的百年大旱後，接管意願大幅提升，短短2年半就提升逾1倍。內埔鄉的接管率現為15%，雖然在全縣仍敬陪末座，但其實已是2023年中接管率的2倍，原因就是3年內2度大旱下，很大程自由時報 ・ 13 小時前
從老師到病人 「大家醫」陪伴健康變老 照護更有溫度
每個人都會變老，關鍵是要怎麼變老。隨著台灣高齡與慢性病人口快速增加，如何讓病人獲得連續、整合的照護，已成為醫療體系的重要課題。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前
郭俊辰爆遭滅口！3天前戴口罩現身機場 粉絲比對細節「懷疑是替身」
中國男星郭俊辰捲入「遭滅口」謠言，英國靈媒Ty William近日在直播中驚爆，通靈占卜時抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，聲稱郭俊辰「恐遭隱藏勢力盯上」。由於今年9月才傳出男星于朦朧身亡，如今再爆「被滅口」傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。自由時報 ・ 4 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 4 小時前
警搜出QC10衝鋒槍！行車糾紛開槍洩憤 他被通緝躲南投半年遭逮
南投縣1名34歲朱姓男子，平時擁槍自重，還被通緝潛逃半年之久，日前台北市刑大科偵隊接獲線報，指出朱男持有槍械，遂率隊前往埔里住家執行攻堅，當場查獲QC10衝鋒長槍1把、子彈、K他命及改槍工具一批等證物，全案訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦，並向上溯源追查槍枝及毒品來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
槍毒不離身！通緝犯攜女友躲南投山區 警攻堅逮人扣衝鋒槍
據了解，34歲的朱姓男子有多項詐欺與違反槍砲彈藥刀械管制條例前科，其也曾一言不合當街對對方開槍，今年2月因多次傳喚未到，遭到通緝，朱男也因此帶著女友藏身於南投埔里山區，投靠朋友。警方日前接獲線報後，見時機成熟之際，破門攻堅將朱男逮捕到案，同時在朱男身上查獲一...CTWANT ・ 1 天前
《金融》跨平臺交易上線！中信銀啟動「開放銀行第三階段服務」
【時報記者張佳琪台北報導】中信銀行今（7）日宣布，正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過集保結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP。完成授權與驗證後，即可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。 數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，以「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。今年8月再獲金管員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，使得服務由原先單向的「資訊查詢」，轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。 為進一步回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制。客戶除了可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁時報資訊 ・ 22 小時前
刑事特搜／胞弟替女友出氣引殺機 單純高職女慘遭綁架殺害
24年前，19歲的謝姓女高職生清晨出門後人間蒸發，警方一開始僅以失蹤人口處理，謝的父母無法接受，開著掛滿尋人海報的貨車全台奔走，引發社會關注，讓警方不得不擴大調查，最後透過手機通聯紀錄及基地台定位，鎖定曾與謝弟發生糾紛的呂姓男子犯案，呂男到案後，坦承為了報復謝弟，與友人擄走謝女，將她殺害，並供出埋屍地點，全案宣告偵破。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
卓榮泰：國人30年來受健保保障 現在應反過來保障健保
衛福部拋出健保補充保費改革構想，引發存股族、定存族反彈，行政院緊急喊卡。國民黨立委廖先翔今天在立法院質詢關切行政院事前是否了解細部方案，行政院長卓榮泰答詢說，他不知道法案預告的時間，內容也還沒討論到定案，但原則是讓收入高一點的國人多負擔；他強調，30年來國人都受健保的保障，現在是國人反過頭來要保障健自由時報 ・ 20 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 3 小時前
危機曙光？法院下令川普政府「全額支付」糧食券費用 農業部：遵守但上訴
即時中心／林耿郁報導美國聯邦政府停擺已進入第38天，關乎貧困大眾性命的「食物券計畫」（SNAP）終於迎來轉機。美國農業部（USDA）7日表示，將遵守法院命令，全額發放11月食物補助。受惠對象超過4,200萬名低收入民眾，以免出現大規模飢餓危機。民視 ・ 3 小時前
北市都更危老重建 中山區最熱
台北市中山區為全市都更與危老重建最熱門的行政區！高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，目前中山區整合中與已啟動的案件總數已逾30件，數量居台北市之冠，未來開發潛力備受期待。該區因地段精華、交通便利、商業機能成熟，吸引眾多建商積極投入。中時新聞網 ・ 8 小時前
疑千萬信託卻遭獨漏！三重男暴怒猛砍、姊「胸口插刀」倒臥血泊送醫不治
6日下午，新北市三重區三和路某民宅，傳出有3人遭持刀砍傷，警消獲報後趕抵，其中一名婦人已無生命跡象，被緊急送醫搶救，最終仍不治。初步了解，該案件為家庭糾紛，今天下午，60歲的陳姓男子在家中與姊姊、妹妹發生激烈爭吵，陳男情緒激動之下，竟憤而持刀砍傷2人，連阻止的妻子也被波及受傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞
民視新聞／綜合報導超人氣啦啦隊女神李多慧擔任「台灣樂作創益協會」2026年度代言人，她出席公益活動，還大跳應援舞，現場熱鬧非凡。李多慧帶領小小隊員，大跳「Happy Dance公益應援舞」，號召全民一起用行動為愛發聲，用中文喊話「跟我一起應援樂作創益吧！」，還體驗展區內氣墊設施。「台灣樂作創益協會」打造全台最大公益沉浸式親子氣墊樂園，共設置7大展區，有4大亮點，像是巨型主題氣墊關卡與限定互動活動，週六起到月底，在台北松山文創園區，號召親子一起來玩公益。原文出處：啦啦隊女神「李多慧」擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞 更多民視新聞報導徐若熙、林智勝、李多慧全來了！味全龍感謝祭相關情報點這裡發揮你的想像力!小王子塗鴉賽頒獎 食品廠加碼捐10萬助弱勢澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益民視影音 ・ 6 小時前
非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議
據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口...CTWANT ・ 6 小時前
借高利貸協商債務談判破裂 林森北爆發7人追砍衝突
台北市中山區昨（7）日下午發生一起因債務糾紛引起的街頭暴力事件。40歲莊姓男子因積欠多組人馬百萬元債務，當天下午3時許帶著現金，與各方債權人相約在林森北路、農安街口一家星巴克咖啡廳協商清償事宜。不料談判未果，雙方一言不合爆發肢體衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍，現場一度陷入混亂。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
休假 1 次降代謝風險 24%，研究：4 天短假比長假更有效
台灣職場環境普遍面臨高壓與高工時，影響消化系統、情緒記憶、體重代謝等，凸顯適度休息的重要性。奇美醫院預防醫學科臨床心理師...Heho健康網 ・ 12 小時前
「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是自由時報 ・ 5 小時前
基隆興隆街邊坡崩塌 50噸落石占道雙向中斷
（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市暖暖區興隆街一處邊坡，因先前連日大雨今天下午崩塌，落石占據路面，導致雙向交通中斷，市府估算落石總重約50噸，晚間可清除完畢，但因邊坡仍不穩定，暫不開放通行。中央社 ・ 20 小時前