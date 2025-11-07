擄鴿集團架網釀保育類黑鳶喪命 基隆警逮2嫌法辦

【時報記者張佳琪台北報導】中信銀行今（7）日宣布，正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過集保結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP。完成授權與驗證後，即可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。 數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，以「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。今年8月再獲金管員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，使得服務由原先單向的「資訊查詢」，轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。 為進一步回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制。客戶除了可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁

時報資訊 ・ 22 小時前