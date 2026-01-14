擅拿專櫃外套穿回家 女客歸還留字條「天冷借用誠意歸還」 下場慘了

日前一名女客擅自拿走專櫃外套，隔天歸還還留字條「天冷借用 誠意歸還」，氣得哭笑不得。（示意圖：shutterstock／達志）

有看過借雨傘，但有看過借外套的嗎？日前北市一名女子，擅自拿走專櫃的外套穿回家，隔天用手提袋裝著歸還，還留下「誠意歸還」紙條，讓店家超級火大，如今該服飾店老闆決定提告偷竊。

根據《東森新聞》報導，事情發生在11日台北市某百貨公司，店員巡邏時，發現前一刻還穿在假人模特兒身上、要價4200元的灰色麂皮外套不翼而飛，只剩下內襯，立刻調閱監視器追查，為一名身穿卡其褲的短髮女子擅自取走。

隔天女店員上班發現，手扶梯旁入口處放了一個紙袋，裡面裝的正是前一日失蹤的麂皮外套，上面還放了一張紙條，寫著「Sorry，天冷借用，誠心歸還，best wishes」，店員不但沒感到窩心，反而更為光火，認為根本是嘲諷，而且檢查後外套雖然沒有受損或髒汙，但吊牌已經被剪掉，無法上架販售，只能默默吸收掉這筆損失。

廣告 廣告

律師直言，女子雖然歸還物品，聲稱是借用，但未告知情況下擅自取走商品，已觸犯竊盜罪，服飾店老闆得知後，也表示將會報警提告。網友看到也傻眼：「人不要臉天下無敵」、「偷就是偷，還借咧」、「剪吊牌就沒啥好說了，除了竊盜，還可以加告毀損罪」、「這年頭各種奇葩都有」、「這種要是沒事，竊盜罪也可以廢了」、「留best wishes是覺得很幽默嗎」、「天氣冷就花錢買啊，借用是啥鬼」、「告死她就對了」。

更多中時新聞網報導

邁茲米克森耍雙節棍致敬李小龍

林依晨馬年期許躍出舒適圈

鳳小岳合作葉芷妤 打造驚悚隱形人