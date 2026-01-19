擅改社宅報告名稱遭批不尊重立院 劉世芳：為呈現政策全貌

立法院內政委員會今天(19日)邀請內政部就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢，不過，內政部將專題報告名稱改成「百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，遭召委黃建賓指責非常不尊重立法院。內政部長劉世芳表示，本次報告涵蓋的內容更廣泛，這是為了讓所有立委更了解社宅政策的全貌。

賴清德總統曾提出「興建13萬戶社宅」的政見，但內政部日前說明因缺地等因素，將社宅興建目標下修至4萬戶，被質疑政策轉向。因此，立法院內政委員會19日邀請內政部就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢，而內政部提供的專題報告標題變成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」。

國民黨籍召委黃建賓表示，內政部未經內政委員會同意就擅自更改專題報告的名稱，是非常不尊重立法院的舉動，他嚴正譴責，並請中央部會日後務必尊重立法院的職權。

劉世芳則說明內政部提出的專題報告涵蓋內容更廣泛，目的是讓所有立委更了解社宅政策全貌。她說：『(原音)我們今天臨時所接到的專題報告的題目內涵，跟我們今天所要提出的是一個全面性地來看有關社會住宅的檢討跟精進的方案，所以我們包括的範圍更廣泛。那更廣泛的部分還包括中央跟地方還有公私協力團體所碰到的狀況，所以我們認為用這樣子的題目來報告會更能夠讓所有的立法委員瞭解全面的政策。』

劉世芳表示，除了中央，地方政府也要面對社宅興建的挑戰，所以她已經拜訪新北市長侯友宜及桃園市長張善政，也即將拜訪台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安，希望共同檢討、精進社會住宅政策，以嘉惠更多有需求的人。

劉世芳也提到，根據《住宅法》規定，不管是包租代管還是直接興建都算是社會住宅。根據這份專題報告中的數據，也顯示截至去年12月底，包租代管社宅有效契約數有10萬4,803戶；中央直接興辦社宅共7萬138戶，地方也直接興辦社宅5萬2,542戶，全國已決標待開工、興建中及已完工的社宅總計12萬2,680戶，其中，在六都已決標社宅戶數共1萬3,189戶。(編輯：宋皖媛)

六都社會住宅興辦進度統計資料。(圖擷自內政部「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」專題報告)