擅改社宅專報惹議 劉世芳反稱「整體檢討」：地方也須共同承擔

立院內政委員會邀內政部長劉世芳19日就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢，劉世芳會前接受媒體訪問。（袁茵攝）

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前將目標下修至4萬戶，被在野黨質疑跳票；且立院內政委員會今（19日）邀內政部長劉世芳就「社宅政策無法落實的檢討」專案報告，但內政部書面報告卻擅改題目。對此，劉世芳稱，內政部提出的範圍更廣泛，包括中央、地方跟公私協力團體碰到的狀況，且依《住宅法》規定，社宅政策除了中央外，地方政府也需要接受此挑戰、檢討跟策進。

國民黨籍內政委員會召委黃建賓安排劉世芳19日就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢，但內政部昨送抵立委辦公室的書面報告，標題卻擅自更改成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」專案報告。

面對社宅直接興建目標改成衝刺空屋轉包租代管，引發在野質疑政策跳票？劉世芳19日上午受訪時表示，到目前為止，百萬戶租屋家庭計劃沒有改變，也就是目標不變。

劉世芳提及，現行《住宅法》裡面，不管是直接興建或包租代管，都屬於社宅的一種，在今天專報裡面，用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰、檢討和策進方向；且同樣在《住宅法》第2、18、19條都有提到，社宅政策除了中央外，地方政府也需要接受這樣的挑戰跟檢討、策進，所以自己已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，即將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安共同檢討或精進，看未來有無更好的社宅政策，能提供給更多有需求的人。

面對民眾黨質疑內政部擅自更改專報名稱，劉世芳指出，今天臨時接到的專題報告內涵，跟內政部今天所要提出的是「全面性看待社宅檢討跟精進方案」，所以使範圍更廣泛，包括中央、地方跟公私協力團體裡碰到的狀況，「我認為用這樣的題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策」。

但內政委員會會議開始前，黃建賓表達嚴正譴責，批評內政部未經內委會同意，就擅自更改整個專題報告名稱，「這非常不尊重立院，同時也代表不願意承諾這個政策上的疏失。」也請中央部會未來務必要尊重立院職權。

