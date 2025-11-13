擅查情敵行蹤、個資！北市大安分局副所長遭拔官送辦 5萬元交保「下場曝光」

大安警分局轄下的敦化南路派出所，竟有副所長擅自查詢個資。讀者提供



就算是執法人員也不能違法！一名北市警局大安分局敦化南路派出所的55歲鄭姓副所長，今年4月間被分局督察組查出，沒有公務的需求，竟然利用警用系統違規查詢特定民眾的個人資料，進一步追查才發現鄭員是掌握情敵行蹤才利用職權違法查詢個資。大安分局已於今年4月拔除鄭員副所長職務，改調警備隊服勤，案件移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭知5萬元交保。

大安分局也說明，4月進行內部查核時發現，敦化南路派出所副所長鄭男涉非因公調閱民眾個資，其下屬鄧姓員警有所協助，因此展開「自清自檢」偵辦。

經長期偵查後見時機成熟，警方於10月3日中午持台北地方法院搜索票，至鄭男所任職的警備隊、派出所及住處執行搜索，並查扣相關證物。

鄭男辯稱是協助友人查閱個資，鄧姓員警表示，是協助上級交付工作，不知情是非因公調閱個資。全案經檢察官訊後，裁定鄭男以新台幣5萬元交保，鄧姓員警則無保請回。據了解，鄭員也已申請調離大安分局。

大安分局指出，持續深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節予以最嚴厲行政處分，並追究相關人員考核監督不周之責。並且秉持「警紀警辦 、毋枉毋縱」立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度徹查到底，絕不寬縱，以維警譽。

