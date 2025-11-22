擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」
台北市 / 綜合報導
大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」，遭指申請「石虎柳丁」商標及宣傳，卻被爆出「1顆都沒買」，大苑子昨天晚間在臉書發表二度道歉聲明。
大苑子強調，自2018與張姓農友合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑子對於未經張姓農友同意。使用他的果園拍攝「石虎柳丁」影片致上最大歉意。大苑子董事長已親自在昨天率領公司幹部同仁前往南投向農友道歉，也已獲得諒解。
大苑子表示，未來將會更謹慎處理合作事宜與影像使用，也會更加尊重生態保育專業及農友權益，避免類似情形再次發生。
