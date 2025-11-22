擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」

每年櫻花季，新竹縣竹東鎮頭前溪畔的河濱生態公園，是不容錯過的親民賞櫻景點，在縣議員楊昌德的催生及在地業者的熱心贊助下，明年3月1日將誕生第一場左岸竹東櫻花馬拉松，從4K到全馬共分4組，跑友可沿著櫻花大道奔跑，全程平路，路跑前晩（2月28日）還有選手之夜，活動上線兩天就吸引近500人報名。

自由時報 ・ 3 小時前