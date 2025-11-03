擅自清消市府稱基層"誤解指令" 陳駿季開轟點名盧秀燕

民視新聞／綜合報導

台中市動保處人員擅自到豬瘟案場清消，農業部長陳駿季昨天砲轟地方政府自走砲，市府昨天回應，是動保處人員誤解指令，不過，陳部長今天點名，盧秀燕就是地方指揮官，不能以誤會一兩句話帶過，要求提供完整調查報告！另外，市府疏失拖垮防疫進度，議員在議會質詢，大酸是"盧生門"事件，要求市長公開說明！

民進黨台中市議員蔡耀頡3日下午質詢，大酸台中市府擅自入場清消事件，是盧生門，因為從非洲豬瘟爆發至今，諸多疑點尚待釐清，現在又爆發自己跑去亂消毒事件，導致採檢進度可能落後，質疑台中市長盧秀燕，為何沒有出面說明，副市長黃國榮答詢時強調針對擅闖案場清消事件，市府會從重究責！

廣告 廣告

台中市長盧秀燕原訂3日上午十點要出席應變記者會，因為杜指揮官要參加專家會議，緊急喊卡，而盧秀燕也沒有新增公開行程，並未露面回應相關爭議。農業部長陳駿季前一天在記者會上砲轟，擅闖案場清消是自走砲，要求市府週日晚上六點前提出報告。市府第一時間回應，是動保處人員誤解組長指令，組長要他待命，他卻跑去清消！陳駿季無法接受這說法，記者會上兩度點名盧秀燕就是地方指揮官，應該詳加調查！





擅自清消中市府稱基層「誤解指令」 陳駿季點名盧秀燕

農業部長陳駿季點名盧秀燕身為地方指揮官，應詳加調查，提供完整調查報告。（圖／民視新聞）









除了調查報告不夠完善，陳駿季也證實，台中市府兩次清消不確實，沒有遵照SOP。





擅自清消中市府稱基層「誤解指令」 陳駿季點名盧秀燕

台中市政府派員加強管制案場人員出入，卻爆發動保處私下闖入案場消毒。（圖／民視新聞）









中央砲聲隆隆，民進黨台中市議會黨團也召開記者會，痛批市長無能，基層背鍋！

台中市議員（民）江肇國：「全國在看你台中的時候，你一個人在拖累全台灣，我真的只想點一首沒出息給你啦。」

台中市議員（民）陳俞融：「盧秀燕市長是疫情的（地方）指揮官，而疫情的指揮官指揮失靈，造成疫調流程混亂，該負責就負責，該下台就下台，盧秀燕市長出來面對立即道歉。」

疫情爆發，全國人民都數著日子等待生活回歸正常，如今，市政府就連清消SOP一個口令一個動作，都無法做到，除了懲處失職人員，台中市政府只簡單重申，感謝各界的關心與指教，將持續依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，採取最嚴格標準，力拚早日清零、全面解封。





原文出處：擅自清消中市府稱基層「誤解指令」 陳駿季點名盧秀燕

更多民視新聞報導

遭控造謠光電案！謝龍介竟嗆「是勒告啥米碗糕」 郭國文強硬回擊

APEC團代表返國！台灣交流受多國肯定 林信義：花若盛開、蝴蝶自來

立院考察地方污水建設 蘇巧慧讚：中央補助新北經費全國最高

