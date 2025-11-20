擅自直播盧秀燕批白目！賓賓哥回嗆遭校方「曬對話截圖」打臉

賓賓哥到台中一所國中開直播惹議。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

台中市一所國中日前舉辦生涯輔導講座，邀請魔術師王元照演講，現場出現神秘嘉賓網紅「賓賓哥」（江建樺）卻擅自開啟TikTok直播，拍攝學生畫面並發表不當言論，引發家長反彈。學校當場中止直播並要求下架影片。事後賓賓哥雖公開道歉，但隨即再開直播，批評校方與市府，聲稱一切事前已獲教師允許，並出示對話紀錄自清。不過，校方昨晚間公布完整訊息紀錄打臉賓賓哥。

根據該校聲明，魔術師王元照在活動前曾詢問直播可行性，校方考量學生多為未成年人，已明確拒絕。即便如此，活動當日賓賓哥仍在未經同意情況下進行直播，校方立刻上前制止並要求移除相關影像。

對此，台中市長盧秀燕於20日表示震怒，直言賓賓哥與王元照無視事前禁止指示，「太過白目」，更痛斥「已經跟你說不可以，你還硬幹，那不是白目是什麼」，並宣布台中市政府將永不錄用兩人。

對於外界批評，賓賓哥透過直播反擊，出示與一名教師的LINE對話截圖，聲稱當時曾獲對方允諾直播可行，並強調只拍攝學生背面、尊重隱私。

然而校方隨後澄清，該對話僅為初步詢問，正式訊息已在11月13日明確回覆「不得直播」，活動當日也當面再次強調禁令，賓賓哥仍執意進行直播，截圖內容屬於斷章取義，且校方強調一直以來溝通的窗口是王元照，從未有賓賓哥的聯繫管道。

校方曬出對話紀錄反擊。（圖／校方臉書）

至於賓賓哥展示的「感謝狀」，校方亦表示，該文件是王元照臨時要求製作，並未正式頒發予賓賓哥，他是在未經授權下自行取走，學校事後已報案並完成提告程序。

校方強調，賓賓哥擅自直播行為已違反兒少法，嚴重影響學生權益，目前已通報教育局與社會局，並啟動校園輔導機制。也呼籲社會大眾勿隨意轉傳未經查證資訊，共同維護校園安全與學生隱私。

校方昨晚間發出聲明。（圖／校方臉書）

