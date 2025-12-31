擅長烹飪卻突搞混調味料！婦確診早期失智合併憂鬱

73歲林女士原本擅長烹飪，近期卻經常將調味料搞混、行為能力退化，家人警覺異狀陪同就診，確診為早期失智症並合併憂鬱症狀，經治療後生活功能明顯改善。

73歲林女士原本擅長烹飪，近期卻經常將調味料搞混、行為能力退化，就醫確診為早期失智症並合併憂鬱症狀。（示意圖／Pixabay）

台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科主任黃宗正指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕可經由旁人提醒想起來。

黃宗正說明，進入失智症早期後記憶力下降無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況。隨病程進展可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症因腦部神經細胞漸進式病變所致目前無法根治但可透過復健減緩，非退化性如腦傷、感染等造成，可逆性失智症則由營養缺乏、內分泌失調等可逆性因素引起，若能及時發現並治療就有機會恢復。

高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並可採行地中海飲食，以降低失智風險。（圖／台北慈濟醫院）

臨床常見的失智症篩選量表如簡易心智量表、智能篩查測驗等，可協助初步掌握病人認知狀況，但因題目較多、測驗時間較長或鑑別力不足，偵測早期失智的敏感度有限。為提高臨床篩檢效率，黃宗正主任與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下研發早期失智症篩檢問卷「腦適能測驗–7」，並於2025年正式發表於高齡學領域前10%國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正表示：「腦適能測驗–7是以臨床篩檢為目的設計，題目數量控制在7題，並且題目設計上更專注於偵測早期失智的細微變化，適合診間與某些社區快速篩檢使用。」若篩檢疑似失智症即可至醫院進行詳細評估以進一步鑑別診斷。

黃宗正主任看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

由於早期失智症治療多以延緩退化、維持生活功能為目標，醫療團隊除視需要使用藥物改善認知與情緒症狀外，也會結合認知訓練、生活作息安排與家屬照護教育，協助病人維持日常自主能力與生活品質。

黃宗正提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的地中海飲食，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材以降低失智風險。

黃宗正提供腦適能測驗–7問卷中一項簡易的自我檢測方式：「請在1分鐘內盡可能說出四隻腳的動物，能說出12種以上為及格。」若作答明顯困難或詞彙卡頓，建議儘早至醫療院所評估，把握治療與介入的黃金時機。

