「擅開車內燈會耗電」Uber乘車糾紛 司機與外國旅客爆口角索賠2千

警方獲報到場與鄭姓司機了解情況說明雙方權益。翻攝畫面

臺北市忠孝東路四段昨(19日)前發生一起多元計程車乘車糾紛，敦化南路派出所接獲110通報，指轄內有計程車駕駛與乘客發生爭執，警方到場了解後，確認為鄭姓多元計程車司機，與2名乘客（一名台灣籍、一名澳門籍旅客）因乘車過程認知不同引發口角，現場雙方無法取得共識，經警方說明權益後自行離去，皆未提告。

此案隨後在社群媒體Threads上引發關注，當事網友發文還原當晚搭乘Uber的經過，表示與剛從國外返台的友人叫車返家，上車後因朋友在後座尋找物品短暫開啟車內閱讀燈，隨即遭司機制止，兩人立刻關燈並致歉，未料司機情緒激動，接連質疑電車可能因此沒電，並指控乘客未經同意觸碰車內設備，持續數分鐘言語指責。

廣告 廣告

車上兩人察覺司機情緒不穩後，曾要求於路邊下車，卻遭司機反指「威脅取消行程」，甚至揚言報警，雙方僵持下只好等待警方到場處理。警方抵達後，司機改稱乘客攜帶的購物紙袋刮傷車身，要求賠償新台幣2,000元，並表示若未賠償，將考慮進一步立案，需前往派出所製作筆錄。

當事人強調，自己確認並未刮傷車輛，對司機前後說法反覆感到錯愕，也對同行的外國友人在台灣遇到此情況感到抱歉，事後已向Uber客服反映，並擔憂類似狀況恐影響其他外籍旅客或女性乘客的乘車安全。

警方表示，員警到場後已就相關法律責任與處理流程向雙方說明，但因現場未能達成共識，且雙方皆未正式提出告訴，目前警方未受理成案。警方也呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，避免情緒失控衍生衝突，以免觸法。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

獨家／中國滲透不只金錢誘惑 外派媒體人揭露「溫水煮青蛙」手法

獨家直擊／外送員突強開轎車門拽駕駛下車 民眾嚇傻⋯原來是警察在抓車手

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒