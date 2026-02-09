擅闖南港北港溪峽谷管制區 遊客頭部遭落石砸中送醫急救

救護車沿著蜿蜒山路一路往山上開，抵達事發現場趕緊將傷者送醫。

8日晚間6時多2名菲籍移工，沿著大安產業聯絡道路往苗栗泰安山區行駛，途經象鼻部落山區卻遇到落石，其中一塊巨石直接砸中小貨車，車輛凹陷變形，所幸車內2人只受到輕傷和驚嚇。

苗栗大湖分局大安派出所所長張文雄說明，「一部自小貨車遭落石砸中，駕駛73年次及乘客64年次均無大礙。」

苗栗泰安象鼻村長楊惠福指出，「這個大安聯絡到象鼻段時而不時就會有落石。」

另外在南投的北港溪峽谷，救難人員也徒步前往救援，因為傳出有遊客被落石砸中。

婦人傷勢嚴重意識模糊，救難人員趕緊包紮止血送醫急救。8日下午2時左右，受傷婦人隨同友人進到南投仁愛與國姓交界的北港溪谷，落石卻突然砸中管理單位表示，當地為惠蓀林場的管制區域，並沒有對外開放。

惠蓀林場場長吳佾鴻回應，「剛好進去的話是北港溪峽谷那邊，是屬於能高大圳的工程便道，該區並非惠蓀林場遊樂區的開放範圍，該區屬於破碎岩層，時常有落石發生，我們也有一直在呼籲請遊客不要進入。」

惠蓀林場表示，當地是能高大圳養護工程所設的便道，地質屬破碎岩層，落石相當頻繁，有依規定設置禁止進入及停用標示，但由於不是保護區無法開罰，只能呼籲民眾遵守管制規定並注意自身安全。

