擅闖民宅殘殺4鸚鵡！飼主氣炸 屏東警迅速查緝依法送辦

【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣長治鄉民眾19日在社群媒體指控，某佛具店的兒子持刀闖入私人莊園抓走4隻金剛鸚鵡，虐殺後丟棄，飼主憤而報警並PO文控訴，還揭露嫌犯是地方問題人物，還在假釋中，更痛批，有夠可惡的人，有夠氣。警方獲報後立即展開調查，隨即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案對象33歲張男，並即刻將其查緝到案。涉案人到案說明時，供稱只是把鸚鵡「放飛」。

屏東警分局19日接獲報案，指稱有人未經同意侵入他人土地，並惡意殺害被害人所飼養之鸚鵡。警方獲報後立即展開調查，隨即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案對象（張男、33歲），並即刻將其查緝到案。

廣告 廣告

警方於案發現場查扣涉案人遺留之刀具1把。全案初步調查，涉案人行為已涉嫌侵入住宅、毀損及恐嚇等罪嫌，依法移送偵辦；另有關殺害動物部分，警方亦依動物保護法相關規定通報主管機關辦理。

警方呼籲，民眾如遇糾紛應循理性、合法管道處理，切勿因一時情緒失控而觸犯刑責。警方對於任何違法行為，均將秉持依法行政立場，嚴正究辦，以維護社會秩序與民眾安全。

張男涉嫌殺害鸚鵡。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

虛坪改革問題多 總價不變單價拉高市場計算方式大亂

不忍了！貝克漢長子發「核爆級6頁聲明」 怒揭決裂父母內幕

薔薔家庭觀與洪詩相反！「我又不是嫁他全家」 咆哮金句讓網友笑翻

