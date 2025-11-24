擅闖舞台噁貼臉 女歌手花容失色 男子歉：醉了

台中市 / 綜合報導

台中火車站的鐵鹿大街，假日常有市集活動，就有一名女歌手在台上演唱時，遇到一名男子衝到台上，將臉貼近，嚇得女歌手後退好幾步，伸手示意男子回座，但男子沒有回去，還在舞台上跳起舞來，看到男子的行為，不少民眾覺得很誇張。記者回到現場也問到那名男子，他說，當下喝了６瓶小米酒，完全沒有印象，但也為自己的行為道歉。

女歌手在台上自彈自唱，觀眾沉浸在柔美的歌聲中，黑衣男子突然上前，將臉貼近女歌手，嚇得女歌手後退好幾步，伸手示意男子回座，男子沒有馬上回去，走道左邊舞台，擺動手腳，跟著歌聲跳舞。

民眾說：「很誇張啦，因為沒有禮貌這樣，市府還是要去針對這個狀況，去做一個妥善的安置或處理。」事情發生地點在台中火車站的「鐵鹿大街」，假日常常舉辦市集活動，不少民眾會來逛街，女歌手在這裡駐唱被干擾，桃園前議員王浩宇PO出影片，質疑「警察呢？」。

記者回到現場，遇到當事男子，被問到為何要靠近女歌手，他說完全沒印象，當事男子說：「我聽他們唱歌，高興。」記者VS.當事男子說：「(你去靠近她是要跟她說話還是)，那個酒精應該是超過了。」男子說，他從屏東到台中10年了，平時依靠打零工維生，常在火車站出沒，當天喝了6瓶米酒，可能有點醉了，強調絕對沒有要親女歌手，向女歌手道歉。

當事男子說：「是我的錯，拍謝啦。」中警一分局立德所副所長陳學良說：「將連繫被害人至所製作筆錄，釐清案情。」警方說，雖然沒有接獲女歌手報案，但男子這樣的行為，可能已經觸犯社會秩序維護法，會聯繫雙方釐清案情。

