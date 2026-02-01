擊倒喬帥 艾卡拉茲澳網封王

38歲的喬科維奇雖未能拿下澳網第11冠，但奮戰精神仍贏得全場觀眾的掌聲。

(路透)

記者李謙易∕綜合報導

澳網男單決賽萬眾矚目的世代之爭1日晚間在墨爾本登場，由西班牙小蠻牛艾卡拉茲對決38歲的塞爾維亞傳奇名將喬科維奇，22歲的艾卡拉茲生涯首度挑戰澳網男單王座，尋求「生涯全滿貫」最後一塊拼圖；喬帥則要奮力一搏澳網第11冠、大滿貫25冠紀錄，西班牙蠻牛本尊納達爾也來到現場觀戰。比賽終了，艾卡拉茲毫無懸念以2:6、6:2、6:3、7:5的比數首度捧起澳網金盃，也迎來以最年輕之姿制霸4大滿貫賽的歷史一刻。

廣告 廣告

38歲的喬科維奇雖未能拿下澳網第11冠，但奮戰精神仍贏得全場觀眾的掌聲。(路透)

喬科維奇在第1盤一開始就破了艾卡拉茲的發球局，局數很快來到4:1。喬科維奇底線重覆的正拍發揮威力，屢屢造成艾卡拉茲回球略短及掛網失誤。喬科維奇接發球狀態優異，艾卡拉茲直接被破了第2個發球局，喬帥6:2拿下首盤。

第2盤前兩局1:1勢均力敵，艾卡拉茲採取更多加壓進攻，不停調動擊球角度讓老將在底線來回跑動。第3局艾卡拉茲逼出兩個破發點並順利破發，小蠻牛顯然進入熱身完成模式，喬帥非受迫失誤逐步上升。第4局喬帥難得出現破發機會，可惜不敵年輕對手的速度及反應，艾卡拉茲保下發球局。第7局喬帥失誤頻頻再被小蠻牛破發。艾卡拉茲6:2輕取第2盤。

第3盤起艾卡拉茲持續施壓，展現強勢的宰制力，喬帥則是努力追趕，可惜身體素質終趕不上老將拚搏的意志力，3:6讓出第3盤。第4盤末段體能下滑的喬帥展現爭分鬥志，將局數推進至5:5，艾卡拉茲展現球王霸氣，在第12局把握住第1個冠軍點破發成功，以7:5結束比賽。