擊敗共產黨對手！反移民、打擊犯罪成號召 智利極右派當選總統

編譯林浩博／綜合報導

智利14日上演總統決選，極右派候選人卡斯特（Jose Antonio Kast），以58%的得票率，擊敗了共產黨籍對手、前勞動部長賈拉（Jeannette Jara）。各界分析，選民對犯罪與非法移民暴增的憂慮，將立場強硬的卡斯特送上了總統寶座。

智利極右派政治人物卡斯特，14日決選以58%得票率利壓共產黨對手賈拉，贏得第38屆總統寶座。（圖／翻攝自X平台 @joseantoniokast）

打敗「共產黨」

開票沒多久，賈拉本人及她所代表的中間偏左「智利團結」（Unity for Chile）執政聯盟，承認了敗選。賈拉於社群PO文：「民主已清楚發聲。我剛與總統當選人通話，我預祝他順利帶給智利福祉。」

卡斯特則在勝選演講強調，選舉結果授予了他廣泛的權力，能夠落實他的政治主張。他高喊：「這不是個人的成就，也並非政黨的成就。這是智利的勝利，一個不再生活在恐懼當中、能夠好好運作的智利。」

卡斯特的當選，是中南美洲向極右派轉向的又一例證。像是薩爾瓦多、厄瓜多與阿根廷等國家，原本被視為政治局外人的極右派領袖，都登上了總統大位。

反移民、打擊犯罪

卡斯特現年59歲，身為「共和黨」 （Republican Party）的主席，他先前兩次參選總統，都以失敗告終。因此這次勝選，可謂睽違已久。

在上一屆的2021年大選當中，卡斯特以10%的差距，慘輸給學運出身的左派波里奇（Gabriel Boric）。但波里奇儘管頂著最年輕總統的光環，在他四年任期的最後，支持度卻暴跌只剩30%，而且智利憲法規定總統不得連任。

根據民調，犯罪飆高與非法移民，還有疲軟的經濟，都讓民眾深感挫折。卡斯特因此承諾變革，他向川普取經，主張強力打擊犯罪與移民。卡斯特還推出所謂的「鐵腕計畫」（Implacable Plan），包含將最低刑期提高、將更多罪犯關押在高度戒護的監獄，對毒梟實施「全面隔離」（total isolation），將其與外在世界的聯繫全面切斷。

卡斯特在該計畫中，批評了智利的治安現況：「今天罪犯與毒品走私犯能在街上大搖大、任意犯罪與威脅民眾，正直的智利人民卻困守自己家中，因為恐懼而動彈不得。」

不只對犯罪態度強硬，出身保守天主教背景的卡斯特，同樣在社福議題站穩右派立場。他反對墮胎，即使是婦女遭到強暴而懷孕，也不例外。

德國惡名昭彰的獨裁者希特勒。智利準總統卡斯特被爆料，他的父親可是德國納粹黨員。（圖／翻攝自X平台 @TheIronWave）

納粹淵源

卡斯特的強硬保守作風當然引發批評，當中他對已故軍事強人皮諾契特（Augusto Pinochet）的欣賞態度，尤其受到詬病。

那麼皮諾契特是何許人也？這名將軍於1973年發動軍事政變，推翻了民選的左派領導人阿葉德（Salvador Allende）。皮諾契特對智利的鐵腕統治直到1990年才結束，期間他的政府涉及大規模人權迫害與鎮壓異議人士，數以千計的人遭到處決，數十萬人遭到酷刑折磨。用一句話來說，就是「白色恐怖」。

卡斯特不喜歡「極右派」的標籤，但他卻多次為皮諾契特說話，甚至說過「如果皮諾契特還活著，他會投給我一票」。

反對方還挖出卡斯特的家族史，指出他們家與納粹有淵源。卡斯特的父親麥可（Michael Martin Kast）在德國出生，曾是納粹黨員，麥可是在二次大戰後的1950年遷移至智利。

民主化以來最右翼政府

半島電視台記者紐曼（Lucia Newman）指出，14日的勝選對智利極右派是歷史性一刻，「這是1990年代以來的首次，這是自軍事獨裁倒台、智利回歸民主以來首次，有如此保守的政府掌權」。

但紐曼也分析，儘管卡斯特本人是皮諾契特的粉絲，他在選舉期間也試圖沖淡極端的色彩，以支取廣泛選民支持，因此真正上台後，卡斯特的施政保守程度仍有待商榷。

