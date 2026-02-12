擊敗周曉芸贏得初選！素人陳彥廷台大畢業「家樂福工作15年」：參選到底
民眾黨新北市三蘆選區初選，由素人陳彥廷擊敗民眾黨主席黃國昌子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸。據傳周曉芸落選後曾在群組放話，質疑陳彥廷選不上。對此，陳彥廷受訪時表示會參選到底，而他也透露入黨時間僅1年多。
初選周曉芸落敗！陳彥廷：參選到底
民眾黨三蘆選區議員初選結果，由42歲的素人陳彥廷擊敗周曉芸，據《民視新聞網》報導，陳彥廷是三蘆在地人，在家樂福工作長達15年，大學就讀中央大學電機系、台大光電研究所。他受訪時坦言，加入民眾黨僅1年多，過去沒有從政經驗，強調會參選到底，「畢竟不是說說而已，也不是兒戲」。
初選落選的周曉芸疑似在900多人的群組開轟，更批評陳彥廷只有在繳黨費這一點上有符合條件，並大酸說，「我沒有時間陪你玩遊戲，陳一看就是沒準備好，他選里長你會投他嗎？選得上嗎？我不好意思這樣說啦」。相關言論曝光後，不少網友認為周曉芸輸不起，「檯面上的人輸給路人的確很令人錯愕，但明顯不是陳先生的問題，是她的問題吧」、「她讀的學校我都沒聽過，是哪來的自信」。
台大畢業卻在賣場工作15年！全場點1關鍵
事實上，陳彥廷的背景曝光後，引發網友熱議，不少人相當看好他，「三蘆的選民要投給這種15年大賣場出身的民代，他才能對選民的生活有共感」、「他人格特質就喜歡服務人群，不好嗎」、「工作沒有分別，只有薪水高低，別瞧不起人了」。
不過，也有人相當好奇，為何陳彥廷台大畢業，卻在家樂福工作15年，「台大光電出來然後在家樂福15年喔」、「我只納悶這學歷怎麼會在賣場工作」。對此，有人解釋，「讀書是為了增加選擇性而非減少選擇性」、「我同學去英國劍橋拿碩士，回來也是在洗選蛋廠裡面工作，重點那家工廠是他們家的」、「其實薪資可以反映出工作壓力，如果不缺錢，服務業下班就下班，沒有什麼on call之類的事情」。
酸陳彥廷「找不到工作」才去家樂福！周曉芸回應了
此前，周曉芸曾在受訪時表示，陳彥廷是在大學畢業後找不到工作才在家樂福上班，意外引發網友批評，認為周曉芸看不起在超市上班的人。對此，周曉芸解釋說當時表達不夠精確，當時是引用陳彥廷在初選面試的自述，他提到在台大畢業後找相關工作無果，選擇進家樂福服務，一做就是15年。
周曉芸表示，職業不分貴賤，陳彥廷在家樂福服務的精神，正是台灣勞工的縮影，她表示未來會謹記教訓，在服務的道路上堅持初衷。
