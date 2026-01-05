擊敗張善政得靠「他」？嗆爆藍白立委走紅 傳地方點名選桃園市長

即時中心／高睿鴻報導

民進黨近日積極布局今（2026）年縣市長大選，甚至多個縣市的首長參選人已確定，但面對部分艱困選區，如北市或桃園市，目前都還無法找出最適合的戰將。其中，面對現任市長張善政握有執政優勢的桃園市，不少綠營支持者認為，恐得派出「奇兵」才能提高獲勝率；因此，媒體《上報》今（5）日披露，最近赴立法院備詢時，頻頻與藍白立委唇槍舌戰、又常懟到對方啞口無言的行政院秘書長張惇涵，已開始被探詢征戰桃市的可能。

據悉，有位熟稔桃園政情的黨內人士向《上報》直言，既然張善政是「院長級」人物，綠營或許也該考慮，直接派中央等級的大將戰桃園。資格方面，張惇涵除了近期舌戰在野黨群雄、為行政團隊辯護有功，過去實際上也曾效力桃市政府；他曾為前桃園市長鄭文燦輔選、也擔任市府新聞處長，深受鄭的栽培。後來，又先後擔任總統府發言人、政院秘書長，歷練充沛；最近更因政院不副署《財劃法》，他在朝野對立升級的局面，與多名風格潑辣的藍白立委激辯，戰得有來有往、絲毫不落下風，甚至多次將對手講得啞口無言。

此外，張惇涵過去也以風格穩健、擅於溝通著稱，之前接棒政院秘書長時，曾形容自己像「控球後衛」，會貫徹「總教練」訂出的戰略目標；且在面臨防守戰時，也可以迅速視情況補位、區域聯防；更要隨時進行轉換快攻、推進有序。他更比喻說，無論是球場上常見的擋拆、傳切戰術，自己都要能將球快速、精準地傳到位，讓團隊不斷進入有利得分的位置，這樣台灣才能勝利，也才是團隊的勝利。

但另一方面，綠營在桃園市也並非沒有其他好手，如立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都傳出有意願競爭；但《上報》指出，兩人雖各有優勢，但也各有隱憂。首先，王義川口才便給、時常敢與在野黨立委唇槍舌戰、甚至近期也勤跑桃園基層，被點名為熱門人選合情合理，但也有人擔憂，其外顯形象太過深綠，在選民結構「藍大於綠」的桃園，恐怕難以發揮。至於何志偉，則是與黨內某些勢力不睦，讓黨內人士擔憂，若選前要整合，可能會遇到較大困難。

因此，考量到張惇涵與桃園淵源深厚、近期又因舌戰藍白立委瞬間爆紅，地方也開始熱烈討論，是否可探詢其出戰；並且，張剛好是文宣底出身，擅於宣傳及溝通，過去更先後歷經前總統蔡英文、前閣揆蘇貞昌、鄭文燦等人栽培、輔選過前新竹市長林志堅及鄭文燦等人，選戰經驗也豐富。事實上，之前也曾傳出他可能競選基隆市長或立委，只是最後無法成真。

而相較於民進黨積極研議，該派誰挑戰張善政，後者則是相對淡定。張先前曾直言說，不管綠營最終決定派誰，自己只在乎能否將事情做好、獲得市民肯定，這才是眼下最重要的任務。

