擊敗李奧納多！「甜茶」奪金球影帝 李炳憲鎩羽而歸

提摩西夏勒梅拿下首座金球獎。美聯社



第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）擊敗李奧納多狄卡皮歐、李炳憲等勁敵，憑著《橫衝直闖》拿下音樂及喜劇類最佳男主角獎。

提摩西夏勒梅在片中飾演一名雄心勃勃、奮力追逐桌球冠軍夢的狂熱青年。精湛演出，讓30歲的他先在影評人大獎稱帝，現在又奪下人生首座金球獎，後勢看旺，有機會於奧斯卡再下一城。

提摩西夏勒梅曾錯失金球獎4次，上台致詞時直呼「讓這一刻變得更加甜美」，他除表示對對手的敬佩，也謝謝導演賈許沙夫戴、劇組，還有人在台下的女友凱莉詹納。

廣告 廣告

這屆「音樂及喜劇類最佳男主角」競爭激烈，《一戰再戰》的李奧納多狄卡皮歐、《影星傑凱利》的喬治克隆尼、《藍月終曲》的伊森霍克、《暴蜂尼亞》的傑西普萊蒙、《徵人啟弒》的李炳憲，都是角逐者。

第83屆金球獎電影類主要得獎名單

●劇情類最佳影片：《哈姆奈特》（Hamnet）

●音樂或喜劇類最佳影片：《一戰再戰》（One Battle After Another）

●劇情類最佳男主角：華格納莫拉（Wagner Moura）／《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

●劇情類最佳女主角：潔西伯克利（Jessie Buckley）／《哈姆奈特》（Hamnet）

●音樂喜劇類最佳男主角：提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）／《橫衝直闖》（Marty Supreme）

●音樂喜劇類最佳女主角：蘿絲拜恩（Rose Byrne）／《如果我有腿，我會踢你》（If I Had Legs I'd Kick You）

●最佳導演：保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

●最佳男配角：史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgard）／《情感的價值》（Sentimental Value）

●最佳女配角：堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

●最佳編劇：保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

●最佳配樂：《罪人》（Sinners）

●最佳歌曲：〈燦金〉（Golden）／《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）

●最佳動畫片：《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）

●最佳外語片：《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent），巴西

●電影與票房成就獎：《罪人》（Sinners）

更多太報報導

限韓令解除跡象？中國版《我的大叔》開播 趙又廷、張子楓主演

【金球獎紅毯】兩位珍妮佛比辣！透視裝「遮得剛剛好」 Lisa黑色薄紗定眼球

金球獎最年輕男配角 《混沌少年時》16歲童星奪獎傻問…逗樂全場