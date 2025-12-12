擊敗麥當勞 「戴夫的辣雞」獲評最受歡迎速食

速食業競爭激烈，業者在口味、價格和行銷等方面各出奇招吸引顧客。一項最新調查結果顯示，成立不到十年的速食「戴夫的辣雞」（Dave's Hot Chicken）打敗麥當勞和Chick-fil-A等老牌快餐巨頭，榮登2025年最受歡迎的速食第一名。

All Recipes報導，消費者可對購物店家和餐廳進行評分和評論的網站Yelp公布最受歡迎的速食品牌，這份年度排名利用網站的數據，對食品、飲料、零售和旅宿業領域的頂級品牌進行排名，四星和五星評價、評分以及頁面重複瀏覽量都納入計分標準，戴夫的辣雞在速食品牌中拿下冠軍。

戴夫的辣雞2017年在洛杉磯的一個停車場中成立，之後在全國快速擴張，致力於呈現完美的辣炸雞，菜單上有經典的雞柳條、辣三明治和各種配菜及甜點。

戴夫的辣雞在評價中是有最多高評分的品牌之一，高達71%的評價是四星和五星，也是Yelp在西部地區最受歡迎的速食冠軍，在亞利桑納州、佛州、堪薩斯州、猶他州、華盛頓州及華府都是第一名。

戴夫的辣雞獲得冠軍，這和其他較新興的速食也名列前茅的現象不謀而合，Dutch Bros位居第11名，Shake Shack則排第35名。這些受到微世代（Zillennial）喜愛的品牌持續以鮮明的形象、限時供應和便利的數位服務擄獲人心。

除了那些年輕、擅長使用社群平台的品牌外，一些經典品牌在受歡迎度和被搜尋的量上也有顯著成長。報告顯示，排名第10的Olive Garden、第25的Chili's和第49的Chuck E. Cheese都憑藉其可靠性、懷舊情懷及撫慰人心的食物吸引消費者，在今年不斷吸引顧客回頭上門消費。

評比結果顯示，Chili's和Olive Garden被搜尋的次數都很高，可能是因為Chili's爆紅的三重沾醬（Triple Dipper）及每個月推出不同口味的6元瑪格麗特雞尾酒，或Olive Garden無限量供應的麵包棒喚起人們的懷舊之情。

此外，Trader Joe's在整體品牌排名中高居第二名，在價值和服務速度中表現出色，他們的員工以友善和樂於助人聞名，這樣的排名實至名歸，店內還有很多受到顧客喜愛的產品、即食餐和方便的冷凍食品可供選擇，因此若Trader Joe's在明年打敗戴夫的辣雞拿下冠軍，可能也不令人意外。

