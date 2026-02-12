擊敗黃國昌子弟兵獲民眾黨提名參選新北議員 陳彥廷說話了

民眾黨中央委員會周三（11日）正式核定陳彥廷代表民眾黨參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員選舉。 圖：民眾黨／提供

[Newtalk新聞] 民眾黨新北市三盧區市議員初選爆出冷門，被視為民眾黨黃國昌子弟兵的周曉芸竟遭政治素人陳彥廷擊敗。儘管周曉芸隨後提出申覆，不過，民眾黨中央委員會昨（11）日正式核定陳彥廷代表民眾黨參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員選舉。對此，陳彥廷強調，他不是說說，也不是兒戲，且一定會參選到底。

民眾黨昨日舉行中央委員會，會中核定選決會通過，提名陳彥延代表民眾黨參與 2026 年新北市第四選區議員選舉。而針對同選區擬參選人周曉芸同志所提出之複查申請，經民調執行機構世新大學民意調查中心正式書面回覆，表示原民意調查結果之結論得以維持，因此，選決會決議公告新北市第四選區初選由擬參選人陳彥延同志勝出。

廣告 廣告

《民視新聞網》報導，現年 42 歲陳彥廷學經歷相當特殊，不但畢業於國立中央大學電機系及國立台灣大學光電研究所，更在家樂福服務長達 15 年，而他加入民眾黨僅約一年多。

對於參選初衷，陳彥廷受訪表示，當初只是想做點事情，因此去年才下定決心投入選舉。至於外界關注，他是否能堅持下去，陳彥廷眼神堅定地表示，既然已獲得民眾黨提名，他絕對會「參選到底」，強調這一切絕非兒戲，更不是說說而已。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「誰要為今天擋軍購的決定負責？」吳靜怡：已成為國民黨的致命傷

中國網軍開始用AI了！學者抓包提示詞未刪 竟打上「面向臺灣用戶」