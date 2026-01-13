擊敗3綠委拿下初選 賴瑞隆拋「三個優先」宣言：一定守住高雄

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆擊敗3名同黨立委勝出。對此，賴瑞隆稍早在前鎮服務處受訪時表示，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺，這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛，他並向市民提出「三個優先」承諾，期盼在今年大選中擊敗國民黨的對手柯志恩。





賴瑞隆指出，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴；這段過程讓大家更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。

賴瑞隆接受媒體聯訪。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

他強調，正如自己在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。

賴瑞隆說，謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾，「我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光」。

他提到，過去20年，「我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁3位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局；我深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望」。

「初選的終點，就是責任的起點」，賴瑞隆強調，他將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市，因此他要向市民提出「三個優先」的承諾：

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。

第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。

第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆說，初選期間他用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓我更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使他在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

面對接下來的挑戰，他依然真誠無畏、初心不變。因為，我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

明天起，賴瑞隆重申，「我們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者」。

最後，賴瑞隆總結，懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給我鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創市民美好未來的家園。











