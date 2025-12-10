擊敗4.3萬人！「日本最可愛高中生2025」出爐 她爆哭：以為冠軍無緣

娛樂中心／綜合報導

南里擁有水汪大眼，可愛模樣爆紅。（圖／翻攝自IG）

日本年度校園話題人物正式出爐！由《modelpress》主辦的「日本最可愛高中生2025」選拔，11月30日在東京舉行最終決選，來自福井縣的16歲高一女生南里（なんり），在全國超過4.3 萬名高中女生的激烈競爭中一路突圍，最終站上冠軍寶座，被譽為「打敗4.3萬人的最強高中生顏值代表」。

南里（右三）先是得到「SNOW賞」，一度以為與最高榮譽無緣。（圖／翻攝自modelpress IG）

本屆賽事規模再創新高，從報名、初選、線上投票到決賽舞台，層層淘汰後僅有15人能進入最終審查。南里憑藉自然甜美的外型、宛如少女漫畫女主角般的誇張大眼睛，以及穩定不怯場的舞台表現，成功吸引評審與觀眾目光，在龐大參賽母數中脫穎而出。

決賽當天，她先獲得「SNOW賞」，一度以為與最高榮譽無緣，沒想到最終揭曉冠軍時名字再次被叫到，南里當場情緒潰堤、激動落淚。她在台上哽咽表示：「真的不敢相信自己能站在這裡，只想對一路支持我的人說謝謝。」除了總冠軍，她同時囊括「SNOW賞」與「日本最可愛高一生」等獎項，成為本屆最大贏家。

「日本最可愛高中生」由南里（なんり）奪冠。（圖／翻攝自IG）

值得一提的是，南里並非演藝圈出身，甚至坦言最初報名只是為了活動贈品「彩色隱形眼鏡」，完全沒有比賽或表演經驗，母親也是在她通過二次審查後才得知參賽。比賽期間，她靠著每天長時間直播、調整生活作息與基本保養來維持狀態，直言過程非常辛苦，但粉絲的回應讓她撐了下來。

奪冠後，南里迅速在社群掀起討論，被網友形容「像從漫畫走出來的人」，她也開始思考未來發展方向，透露對綜藝與演藝圈產生興趣，希望嘗試更多不同挑戰。由於「日本最可愛高中生」歷來被視為演藝新星的起點，南里在擊敗4.3萬名同齡對手後，下一步動向，也成為外界關注焦點。

