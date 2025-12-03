擊敗OpenAI與Google！Runway新模型奪下AI影片評測冠軍，究竟強在哪？
美國AI影片生成獨角獸Runway於週一（12月1日）正式發表最新模型Gen-4.5，聲稱能夠產出直逼電影級規格的高度逼真畫面，更空降成為目前全球評分最高的影片生成模型。
根據權威測評平台Artificial Analysis最新數據，Gen-4.5在「Video Arena」盲測排行榜中以1,247分的Elo高積分（註）超越市場競爭對手，擊敗了科技巨頭Google 的Veo 3以及OpenAI 的Sora 2 Pro等模型。
註：Elo積分（Elo Rating System），基於「兩兩盲測 PK」計算的實力積分。分數越高，代表該模型在人類評測中生成品質越好、勝率越高。
Runway執行長瓦倫瑞拉（Cristóbal Valenzuela）接受外媒採訪時，將此成果比喻為「大衛對抗歌利亞」的勝利，證明只有100人的小團隊也能超越市值兆級美元的巨頭，搶下AI影片生成領域的龍頭寶座。
攜手輝達優化算力，模擬真實物理更像了
Gen-4.5強在哪？綜合外媒報導與Runway官方公布的技術細節，其效能優勢在於細節處理能力與物理模擬真實度，並歸功於與輝達（NVIDIA）的深度合作。
Runway指出，該模型從研發、訓練到推論階段，全部基於NVIDIA Hopper與Blackwell架構GPU運行，使得Gen-4.5在「物理模擬精準度」上的重大突破，讓新模型更懂真實世界的運作法則，如液體流動、物體重量感、碰撞慣性等物理反應。
從官方展示的實測影片來看，無論是水的流動方式、物體落下的重量感，還是複雜的慣性動作，都能呈現出宛如電影鏡頭般的逼真感。
此外，對於創作者最在意的細節，如人物髮絲、衣服布料紋理等，Gen-4.5在複雜運鏡時也能保持清晰、連貫一致性，降低了AI影片常見的畫面崩壞或是「假假的」違和感。
Runway也表示，在畫質大幅升級的同時，生成影片的速度並未變慢，且訂閱價格維持不變。
Runway訂閱方案一次看
根據官方最新公布的定價資訊，目前訂閱方案分為，免費版（Free）、標準版（Standard）、專業版（Pro）與無限版（Unlimited）四種方案，以下付費方案價格皆以年繳換算：
免費版
標準版
專業版
無限版
免費
每人每月 12 美元（約新台幣 376 元）
每人每月 28 美元（約新台幣 878元）
每人每月 76 美元（約新台幣 2,384元）
註冊即贈送一次性的 125 點積分（約可生成 25 秒的 Turbo 版影片）
每月提供 625 點（約可生成 52 秒的 Gen-4 影片）
每月固定提供 2,250 點（約可生成 187 秒的 Gen-4 影片）
每月仍包含 2,250 點高速生成的點數
積分用完不會每月回補（需付費升級）、生成的影片帶有官方浮水印，提供 5GB 的儲存空間，且無法使用部分高階模型功能
去除影片浮水印、支援提升解析度、儲存空間提升至 100GB
包含標準版所有功能、儲存空間達500GB、支援自訂語音與更多進階匯出選項
最大賣點是「無限生成」，開啟 Explore Mode模式後不扣點數，可使用Gen-4 Turbo、Gen-4、Act-Two 和 Gen-3 Alpha Turbo等模型無限產出影片
無提供多人共用
最多可5人共用
最多可10人共用
最多可10人共用
Gen-4.5預計將於未來幾天內逐步開放給所有訂閱用戶，本次採取「加量不加價」策略，新模型將適用於現有方案。
除了文字轉影片功能，也將全面支援圖像轉影片（Image to Video）、關鍵影格（Keyframes）等多種既有控制模式。
Runway估值衝破千億，坦言仍有邏輯推理瑕疵
Runway目前最新估值已達35.5億美元，背後投資人包括輝達與Salesforce 等重量級企業。
新模型表現亮眼，Runway坦承Gen-4.5並非完美無缺。官方指出，模型在邏輯推理上偶有瑕疵，例如可能出現「門把未轉動，門就自己打開」的順序謬錯誤，或發生物體恆存性問題，即物體在被短暫遮蔽後，無故從畫面中消失。
瓦倫瑞拉強調，這只是一系列產品的起頭，Runway將持續致力於AI技術的普及化，避免該領域被少數幾家科技巨頭壟斷。
延伸閱讀：Google Veo 3 有多強？影片生成品質「逼真到令人不安」：懂配音的AI，將翻轉影視產業？
實測教學｜AI 影片平台 Sora 2 在台上線！3大玩法一次看：Cameos怎麼做？如何讓好友客串演出？
資料來源：CNBC、The Verge、Time of AI
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/蘇柔瑋
