擊破饅化焦慮！膠原蛋白增生劑成新主流 誰是TOP1品牌？
記者 陳聖偉 / 報導
近期猛健樂在台掀起一波減重熱潮，但伴隨快速瘦身而來的「臉凹」，使「猛健樂臉」成為網友熱議的新名詞；不少人因臉型凹陷而上網求助。然而，就在人們為「瘦得太快」煩惱的同時，醫美圈也浮現另一個截然不同的外貌矛盾──臉部填充後因過度飽滿、不自然而產生的「饅化」現象升溫，在期望改善臉凹的同時，又想避免「饅化」窘境，究竟該如何選擇？
QuickseeK透過數據分析觀察，如今民眾不僅想改善臉凹，更希望呈現耐看、不突兀的臉部線條。而在這股風向之下，膠原蛋白增生劑的討論也悄悄升高，其中又以歷史悠久的舒顏萃（Sculptra）穩居聲量榜首，成為自然變美討論中的關鍵角色之一。
「饅化」焦慮升溫：從快速變美轉向自然耐看
從網路輿情觀察到網友對臉部填充後「饅化」的焦慮逐漸升高，而在議題的關鍵字雲中，「玻尿酸」成為最突出詞彙，也反映出填充物的自然度成為決策關鍵。
儘管玻尿酸在市場上向來被認為相對安全，但仍有網友以自身經驗分享，若注射錯誤、劑量過大或醫師美感不足，可能導致臉部浮腫與線條僵硬，甚至出現「臉變圓」與「失去輪廓」的饅化現象，因此「自然」、「醫師」、「效果」、「技術」等字詞頻繁出現，透露消費者觀念逐漸從「快速變美」轉向「自然耐看」。
自然審美崛起：膠原蛋白增生劑討論增，舒顏萃奪聲量第一名
在這波消費觀念轉向下，同樣以改善凹陷為訴求的「膠原蛋白增生劑」醫美項目討論度也悄然竄升，相較於直接填充較易造成膠體感，不少網友分享個人經驗：「膠原蛋白增生劑是靠刺激自體膠原蛋白增生，把臉撐起來看起來才不會鬆鬆垮垮」、「比玻尿酸自然，能循序漸進地改善凹陷，但極度考驗醫師的技術和經驗」。
根據2025年以來的網路聲量顯示，眾多品牌中以舒顏萃討論度最突出，累積突破萬筆聲量；網友認為：「用舒顏萃填補頰凹大面積CP值高」。第二名為來自韓國的喬雅露(Juvelook)，網友提到「對改善疤痕、毛孔都很有幫助」，不過也有網友分享「先打了一次喬雅露四個月後就無感 才又打一瓶舒顏萃」。第三名，則為荷蘭與英國共同研發的洢蓮絲(Ellanse)。
舒顏萃聚焦「自然感」，組合技搭配趨勢發酵
進一步分析網友對舒顏萃的討論，「自然」成為第三名重點熱詞，網友表示：「舒顏萃自然 膠原增生的感覺滿穩定的」、「剛開始會慢慢有感，不會立刻大改變被發現那種，看起來很自然」、「推薦舒顏萃 膠原蛋白增生效果更好也撐夠久 完全沒有填充成分還能刺激彈力蛋白！」，可見舒顏萃對於追求整體膚況回到自然年輕狀態的網友更符合期待。
此外，「拉提」也成為關注焦點，部分網友分享：「舒顏萃會打的醫師真的可以拉提的很好耶」，並且組合療程的討論度也同步升溫，不少網友建議同步搭配電音波更加完美，網友分享：「大力推薦打鳳凰加4D舒顏萃」、「我是打舒顏萃，醫生說之後可以搭配電波，電波效果也會更好」。
整體而言，消費者對醫美的期待已不再只是「三庭五眼或快速改變」，而是回到更根本的「自然耐看」又保有個人特質，而膠原蛋白增生劑聲量的上升，也凸顯在觀念轉向下，醫美市場正逐漸走向「安全、漸進、自然」的趨勢。
*輿情分析期間：2025/1/1-2025/11/15
*資料來源：社團、論壇與Threads
*本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何手術或療程均有風險存在，實際請由診所醫師評估。
