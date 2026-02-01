擊碎謠言！恆春出火公園今啟用 3千人見證「水火共生」驚艷全場

「水火共生」景觀。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕過去給人雜亂、流動攤販盤據印象的恆春「出火」地質奇景，今日傍晚正式宣告華麗蛻變！屏東縣最新觀光新亮點「恆春出火地質公園」於今(1)日盛大啟用，縣長周春米親自主持儀式，與現場超過三千名持票民眾共同見證「水火共生」的壯闊地景。針對網路流傳園區水池冒泡等負面傳聞，今日的完美亮相擊碎謠言，展現出國境之南地標的嶄新高度。

恆春出火長期以來受限於土地權屬及管理問題，始終難以發揮其地質特色。屏東縣政府近年積極投入，透過整體視野與動線規畫，將原本荒蕪的地表轉化為層次分明、能遠眺星空的劇場式空間。傍晚時分，園區湧入大批人潮，民眾依序走入環形劇場，在落日餘暉與天然火光的交織下，感受恆春半島特有的原始生命力。

針對近期網路出現「環形水池積水、排水不良冒泡」訊息，今日現場呈現的「水火共生」景觀給出了最直接的真相。

縣府強調，現場設計正是利用出火自然湧出的地體動力，與水池造景結合，形成波光粼粼中火光躍動的視覺衝擊，這不僅是藝術美感，更是地質教育的延伸。許多現場遊客驚嘆：「這比網路照片美太多了，謠言真的不可信！」

縣長周春米表示，出火地質公園的啟用，不僅是解決了長年的管理亂象，更要讓遊客看見恆春半島在自然生態與質感旅遊上的努力。這裡不再只是「路過拍照」的景點，而是一個能讓人靜下心來、仰望星空、細讀土地故事的「地景劇場」。

出火地質公園二月一日啟用。(記者蔡宗憲攝)

3000人進入出火地質公園。(記者蔡宗憲攝)

出火景觀仍保持原貌。(記者蔡宗憲攝)

