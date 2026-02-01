「擊餓超人 VS 爆食怪獸」出擊！限定美食30+在地名店拼創意 天天抽燈會官方好禮

▲「擊餓超人 VS 爆食怪獸！高雄造型美食大對決」活動，串聯全市30＋知名餐飲品牌，以超人、怪獸經典元素推出期間限定創意造型美食，更祭出周邊商品等大獎。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2026高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於愛河灣盛大登場，今年與日本知名IP並邁入第60週年的「超人力霸王」合作，預期將吸引海內外親子客群與跨世代粉絲造訪。響應燈會經典角色，經發局特別企劃「擊餓超人 VS 爆食怪獸！高雄造型美食大對決」活動，串聯全市30＋知名餐飲品牌，以超人、怪獸經典元素推出期間限定創意造型美食，更祭出周邊商品等大獎，邀請民眾賞燈之餘，也能透過味蕾體驗高雄美食的驚喜巧思。

市經發局長廖泰翔表示，大型節慶活動不僅是城市行銷的亮點，更是活絡在地經濟的重要引擎。今年燈會除了在愛河灣的主展區外，更以經典IP的全年齡層影響力，透過「擊餓超人 VS 爆食怪獸」的主題包裝，鼓勵在地業者發揮創意，將餐飲與本屆冬日遊樂園主角結合，以造型、口味等特色融入其中，開發出具備視覺衝擊與味覺享受的限定商品，展現高雄餐飲美食的創意美味。參與店家涵蓋傳統老店、商圈特色、人氣烘焙、異國料理及特色咖啡廳，如知名的「老江紅茶牛奶」、「奧瑪烘焙」、「蒸鮮腸粉」以及「旗山迷路糖藝鋪」等，歡迎海內外IP粉絲來高雄，用味覺參與超人與怪聲的PK賽！

經發局說明，本次活動總計30家業者共襄盛舉，包含遊客到訪高雄必吃、在地老字號連鎖名店老江紅茶牛奶，推出「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」挑戰民眾胃口尺度！更有超人力霸王粉絲的店家致敬經典畫面，麟粥宮推出「宇宙忍者：巴魯坦龍蝦祭」、鸚鵡螺餐酒館推出「【巴爾坦星人的復仇】海怪魷魚蚌獸白酒墨魚麵」、咕嚕咕嚕家推出「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」，蒸鮮腸粉也推出熱門超人造型小包；就連指標性在地烘焙店純發麵包以及奧瑪烘焙也都參與其中，只要來高雄，就能大啖限定美味！

「準備好相機跟胃口了嗎？」經發局表示，這次活動不只要讓大家大飽口福，獎品陣容更是誠意滿滿！自2月7日起，民眾只要前往30家合作名店與限定造型美食打卡合影，公開上傳IG限時動態並標記經發局官方帳號（@edbkh），經店員確認後即可享有現場獨家優惠。此外更有第二重好禮抽獎，活動期間天天抽限量的「光之禮物包」（內含高雄燈會聯名一卡通與貼紙），春節期間初一至初五更加碼送出粉絲瘋搶的「超人盲盒」（期間限定城市聯名商品）；還有最終壓軸大獎 iPhone 17 Pro (256GB) 等著幸運兒帶回家。歡迎全國大小朋友新春來高雄賞燈、追超人、吃美食，一起在冬日遊樂園留下最美好的回憶！本次活動自2月7日至3月1日，更多資訊與詳細優惠內容，歡迎透過經發局「高雄會展網」（https://pse.is/8njc6n）經濟發展局FB與IG查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）