擊餓超人VS爆食怪獸 高雄冬日遊樂園即將登場

記者李佩玲／綜合報導

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，今年以日本人氣IP「超人力霸王」為主題，高雄市政府經發局也推出響應活動「擊餓超人VS爆食怪獸！高雄造型美食大對決」，串聯高雄在地30家餐飲品牌，推出期間限定造型創意美食，邀請民眾逛高雄踩點吃美食，拍照打卡發限時動態還可享專屬優惠及限量聯名商品天天抽。

高雄市經發局表示，今年冬日遊樂園透過「擊餓超人VS爆食怪獸」主題包裝，鼓勵在地業者發揮創意，將餐飲與冬日遊樂園主角結合開發限定商品，參與店家涵蓋傳統老店、人氣烘焙、異國料理及特色咖啡廳，如山內村熟成咖哩推出「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」、老江紅茶牛奶推出「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」、咕嚕咕嚕家うちりょうり推出「斯佩修姆炸雞咖哩飯」、壺壺茶推出「超人鹹蛋黃奶茶」，以及百樂冰淇淋推出的「日落燈會來的超人聖代」等。

經發局說明，活動期間，民眾只要前往合作店家購買期間限定造型創意美食，並拍攝餐點照片或影片，上傳IG限時動態公開打卡該店家帳號或地標、標註高雄市政府經濟發展局官方帳號（＠edbkh），並將限時動態交給店員審核，即可獲得限定優惠與抽獎資格乙次。活動期間天天抽限量「光之禮物包」，內含高雄燈會聯名一卡通與貼紙；大年初一至初五則有「超人盲盒限定抽」；另外，還有壓軸的「究極加碼抽」有機會抽中Apple iPhone 17 Pro 256GB。

高雄市經發局推出「擊餓超人VS爆食怪獸！高雄造型美食大對決」，串聯高雄在地30家餐飲品牌，推出期間限定造型創意美食。（取自高雄會展網）

高雄在地業者發揮創意將餐飲與冬日遊樂園主角結合，開發限定商品。（取自高雄會展網）

老江紅茶牛奶推出的「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」。（取自高雄會展網）