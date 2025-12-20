擋下北捷更大死傷！57歲余男英勇犧牲 蔣萬安裁示撫卹最高600萬
政治中心／楊惟甯報導
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯繼續行凶的57歲余姓男子，因英勇制止暴行而不幸喪命，台北市政府除由北捷提供500萬元補償金外，市長蔣萬安也於20日晚間宣布，已裁示依自治條例「從優、從寬」給予撫卹，最高可達600萬元，向其見義勇為的精神致上最高敬意。
回顧案發經過，嫌犯張文19日晚間進入台北車站一帶後，先後投擲多顆煙霧彈，並企圖在連通道近星巴克位置點燃汽油彈縱火。當時57歲余姓男子察覺異狀，上前制止，導致汽油彈誤燃、縱火計畫失敗。嫌犯隨即持刀攻擊余男，余男重傷倒地，經送醫搶救後，於晚間7時56分宣告不治，成為本案第一名犧牲者。
蔣萬安隨後指出，余男為了阻止嫌犯繼續犯案，不幸遭受致命攻擊身亡，市府已依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，從優、從寬核給撫卹金，最高600萬元，以實際行動表彰其義行，也向家屬表達最深切的哀悼與敬意。
為因應後續治安與公共安全挑戰，蔣萬安20日一早也主持「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，隨後前往警政署，與中央相關單位共同研商各項防範與應變措施。會後，他再赴昨日案發的捷運中山站，親自確認警力是否已全面加強部署。
蔣萬安並指示警察局長，除案發地點周邊外，務必全面加派全市警力、提高見警率，藉由強化巡邏與臨檢，降低模仿或再犯風險，不僅要杜絕類似事件重演，更要讓市民安心。市府也要求各大人潮聚集處、交通樞紐及商圈，提升維安層級，確保即時反應能力。
此外，蔣萬安下令市府各局處總動員，全面啟動戒備升級機制，包括大型活動警戒、大眾運輸安全演練，以及安定民心與安心服務措施。社會局同步啟動「一案一社工」，提供傷者與家屬醫療、心理及法律協助，並設立24小時安心專線，減輕民眾恐慌情緒。
在傷亡撫卹方面，市府已與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助家屬申請相關補償；法務局也彙整捷運公司與商場保險理賠事宜，目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。蔣萬安強調，面對重大公安事件，地方與中央會攜手合作，全力守護市民安全，讓城市盡快回歸平靜。
細思極恐！張文砍人後「假裝逃生」 目擊者嚇：他被保護著撤離
張文畏罪墜樓？犯罪學家揭「精密佈局」 曝1關鍵：死亡是意外
走遍世界！YouTuber大讚「還是這國好」 旅人狂點頭：I人天堂
接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄」嫌犯未落網…聖誕生活節警力配長槍
