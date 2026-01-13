擋下北車隨機殺人案！北捷M8立牌向余家昶致敬 內容曝光惹鼻酸

記者李育道／台北報導

北捷立牌致敬余家昶。（圖／北捷提供）

北捷台北車站去年12月19日發生隨機傷人事件，見義勇為的余家昶不幸罹難，為紀念余家昶義舉，北捷在M8出口通道牆面設置紀念牌，表達最深的敬意與懷念。

紀念牌於1月13日揭示，由台北市副市長林奕華、台北捷運公司董事長趙紹廉率相關主管出席儀式。北捷指出，紀念牌設置地點位於旅客進出車站的重要動線，因此特別呼籲民眾不要在現場擺放花束或其他物品，以維持通道暢通與行走安全。紀念牌以不鏽鋼材質製作，象徵余家昶先生的精神歷久彌新、永垂不朽。

北捷立牌致敬余家昶。（圖／北捷提供）

紀念牌全文寫道，余家昶先生於2025年12月19日傍晚，在捷運台北車站面對隨機攻擊事件時挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難，在危急時刻展現見義勇為、捨己救人的精神，令人動容。

北捷立牌致敬余家昶。（圖／北捷提供）

北捷表示，設置紀念牌不僅是對余家昶先生的追思，也是希望藉此傳遞正義與勇氣的價值，讓更多人記住這段守護他人的身影，讓正氣長存、浩然永在。

