今年十月，台灣發現首例非洲豬瘟疫情，防堵工作相當重要，包括調閱車輛GPS定位疫調、清查關聯場，以及撲殺可能感染豬隻，回顧這關鍵十五天分秒必爭，也讓台灣防疫量能總體檢。

拉起層層封鎖線，台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，10月21日防檢署人員立刻連夜進行豬隻預防性撲殺與環境清消。

防檢署台中分署副分署長賴敏銓：「行政院政策非常清楚，就是鎖在這裡，所以我們只能想盡辦法鎖住它，傾盡全力就守住它，你只要（病毒）再往外走就沒機會。」

擋下非洲豬瘟關鍵15天！「防堵工作」分秒必爭守下疫情

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，10月21日防檢署人員立刻連夜進行豬隻預防性撲殺與環境清消。（圖／民視新聞）

鎖住病毒，也擔心是否擴散，防堵工作是第一要務！





雲林縣動植物防疫所獸醫師蔡宜勳：「藍點點的就是化製車，紅點點的就是活豬車。」

車上裝有GPS定位，防疫人員透過手機即時掌握運輸車輛流向，包含上下游業者、廚餘車、運豬車、載運病死豬的化製車，去過哪些地方，都得查清楚。

中興大學副校長張照勤：「這些斃死豬基本上是快速死亡，異常死亡的豬隻，它的行經的路線就很重要，你如果這些豬隻身上帶有病毒，車子行經的豬場，就會變成有可能會變成感染場，所以這幾個部分，GPS的追蹤系統的建立，也讓我們在很短的時間，掌控了上下游的關聯場。」

擋下非洲豬瘟關鍵15天！「防堵工作」分秒必爭守下疫情

防堵豬瘟掌握疫調，運輸車輛流向都得一一查清楚。（圖／民視新聞）

疫調快速掌握，全台5442家養豬場、進行三輪清查，全台六家實驗室先進行初步篩檢，再由農業部獸醫所確認，一天能驗、上萬件檢體。中興大學副校長張照勤：「我們僅限於單一的案例場，我們沒有發現任何的外擴，而且沒有任何豬隻的，額外新病例的感染，這的確是在國際當中第一個例子。」第一線防疫人員過程分秒必爭，度過膽戰心驚15天成功防堵，也形同台灣防疫量能總體檢，安全過關。





原文出處：擋下非洲豬瘟關鍵15天！「防堵工作」分秒必爭守下疫情

