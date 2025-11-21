擋不住炎上！大苑子用「石虎柳丁」宣傳卻「一顆沒買」 董事長攜幹部到農場道歉

台灣連鎖手搖飲品牌「大苑子」最近推廣品項「鮮榨柳丁綠」，以「石虎柳丁」做為主打宣傳，卻被出品農場指控「一顆都沒買」，還踢爆業者搶先申請相關商標，引發輿論炎上。。（圖／翻攝FB／大苑子DaYungs）

台灣連鎖手搖飲品牌「大苑子」最近推廣品項「鮮榨柳丁綠」，以「石虎柳丁」做為主打宣傳，卻被出品農場指控「一顆都沒買」，還踢爆業者搶先申請相關商標，引發輿論炎上。大苑子雖在19日發布5點聲明，卻被認為是「提油救火」引發更大規模抵制。對此，大苑子在今（21）日傍晚再度發布道歉聲明，表示董事長邱瑞堂今日上午帶著幹部到農場親自道歉，並宣稱已舉得農場經營者的諒解。

事件起於大苑子推出的飲品「鮮搾柳丁綠」，官方宣傳時宣稱選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭栽種石虎柳丁的長壽天然農場指控根本「一顆都沒買」。農場指出，大苑子曾前往農場拍攝宣傳影像，最終卻未接獲進貨安排，在一顆都沒交貨的狀況下在市面上看到打著「石虎柳丁」之名的行銷廣告，讓農場十分寒心。之後，大苑子又被踢爆早在10月13日已提出申請「石虎柳丁」商標，涵蓋項目包括柑橘類水果、果汁、氣泡水、茶類等飲品，引發網友質疑。

大苑子19日發布公開聲明，主張「支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善產區」，又宣稱多年來都向該農場採購柳丁，是農場地勢較高採收期要到1月，還堅稱「未採購標章不等於未採購石虎柳丁」。至於前往該農場拍攝果園影片，則是為了讓更多人看見南投中寮的努力。種種說法被網友批評為「硬拗」、「解釋太牽強」、「提油救火」、「模糊焦點玩文字遊戲」，再度引發網友抵制。

對此大苑子21日傍晚再度發布聲明，表示公司董事長邱瑞堂已在21日上午率領幹部前往南投中寮，向農場經營者親自道歉，也已獲得對方諒解。

大苑子在聲明中表示，公司9月間受邀參與地方農業輔導與推廣計畫，預計11月中進行發布會。因確定出席發布會，公司董事長在10月23日提前到農場果園拍攝宣傳用影片，但在11月16日接獲執行單位通知發布會將延期至11月25日。大苑子基於排定11月中旬將柳丁供應轉換至中寮產區，且確定參與發布會，因此先行公布宣傳影片，卻忽略向農場經營者通知。

大苑子又強調，公司採購主管在事件發生後已多次向農場方面溝通致歉，並表達願意依原計畫採購。大苑子又稱雙方合作已7年，未來仍希望持續合作，並會謹慎處理合作流程與影像使用事宜。

