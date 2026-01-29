擋不住的悲劇？日本兒少去年自殺人數創新高 學業與憂鬱症成致命傷

儘管去年日本全國總自殺人數創新低，學生的自殺人數卻反向攀升並創下歷史新高。示意圖（pakutaso提供）

日本厚生勞動省今（29日）公布了2025年自殺統計數據，揭示了一個極其矛盾且令人憂心的社會現狀。儘管去年日本全國總自殺人數為1萬9,097人，不僅比前1年減少了1,223人，更是自1978年統計以來首次跌破2萬人大關，創下歷史新低。然而，在這片數據改善浪潮中，19歲以下青少年的自殺人數卻反向攀升至532人，刷新了自1980年有統計以來的最高紀錄。這項數據明確顯示，當整體社會的經濟與生活壓力逐漸得到紓解時，日本年輕一代的心靈困境卻正處於前所未有的嚴峻高峰。

綜合日媒報導，在532名失去生命的年輕世代當中，高中生佔了352人，國中生170人，小學生則為10人。若細究性別與長期趨勢，可以發現自2020年新冠疫情爆發後，學生自殺數字便持續在高點徘徊，其中年輕女性的成長幅度最為驚人。

相較於2019年，國中與高中女性的自殺者數量分別激增了2倍與2.2倍。這些殘酷數字背後，反映出當代日本青少年正面臨著難以排解的壓力，且這股負面情緒在疫情結束後並未隨之消散，反而呈現停滯狀態，成為社會安全網最難觸及的角落。

針對19歲以下青少年的動機分析指出，導致悲劇發生的首要原因為「學校問題」，共計316件，內容涵蓋了學業不振、對未來進路的徬徨以及與友儕間的人際不睦。緊隨其後的是315件的「健康問題」，其中又以憂鬱症等精神疾病的影響最為顯著。

相較於成年人多因經濟生活或身體疾病而陷入絕望，學生族群的動機明顯集中在校園生活與家庭關係的緊繃。厚生勞動省發布的自殺對策白書更沉痛地指出，在G7七大工業國組織中，日本是唯一一個10多歲與20多歲青少年死因首位皆為自殺的國家。

面對這份沉重的統計報告，日本政府正著手強化「兒童自殺對策緊急強化方案」。除了持續增加校園諮商師的人力配置，並在各級學校推動透過學生個人數位終端裝置來偵測風險訊號外，兒童家庭廳也計畫引入AI技術，分析網路搜尋紀錄以早期辨識具備高風險的孩子。

同時，政府與專業機構正致力於組建「自殺危機應對小組」，針對曾有自殺企圖的學生提供專業的後續支援。厚勞省再次呼籲，若孩子或家長感到內心焦慮不適，應積極善用電話或社群諮詢窗口，強調社會各界必須共同承接這些年輕生命，避免悲劇再度發生。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

