擋不住誘惑！楊祐寧路邊「大膽車震」邵雨薇 激情畫面全流出
記者宋亭誼／台北報導
影集《人浮於愛》本週六將開播第3、4集，劇中邵雨薇與楊祐寧將上演激情車震戲，兩人不約而同表示這場戲堪稱全劇最難拍攝的場景，兩人的好表現獲得導演徐輔軍的大力稱讚，網友也盛讚「邵雨薇誘惑、病態感的演技相當不錯！」、「這部女主角群都好讚」、「這部好看推推」。
邵雨薇在劇中飾演為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。而兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。
導演徐輔軍坦言，這兩個角色的感情戲非常難處理，在一起之前不能有過多的表演，但又要可以看到兩人之間那種靈魂溝通的氛圍，都要靠他們眼神交流的來詮釋，大讚兩人表現得相當好。
談到車震戲，前面先有一段楊祐寧開車出門散心，邵雨薇發現後也開車跟上去的曖昧跟蹤戲，徐輔軍形容這場景也代表著兩人之間的那種性吸引力，他表示：「光是那晚上的戲我們就拍了四次，分四個地方拍攝；在黑夜中，兩台車在山裡跟來跟去，是很浪漫、很有情調的畫面。」
邵雨薇與楊祐寧兩人日前受訪時，也不約而同表示在車上拍攝的戲其實是最難的，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。邵雨薇表示除了拍攝細節經過了許多著墨以外，她坐在車內，要隔著車窗表現出勾引楊祐寧的畫面，也相當具有挑戰性，她笑說：「要抓角度很難度以外，脖子也會偏酸啦。」
楊祐寧則補充說道：「因為車子本身的空間就有限制，又要拍的好看、又要動作協調 ，然後一同時間又要把情緒能夠帶到 ，所以我覺得對整體的執行上的難度就會就會比較高。」
更多三立新聞網報導
不只席惟倫！《全明星》女星「突消失王子幫」遭疑早知情不倫戀
邵雨薇周旋2男 床戰屈中恆「被脫內褲」！談吳慷仁「豆汁兒」反應曝
吳慷仁高喊「國泰民安」！中共國慶10藝人接力表態 輸誠名單曝光
吳慷仁不要看！邵雨薇「內衣外露」爆出美胸事業線 罕洩大尺度
其他人也在看
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 18 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 2 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 2 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 22 小時前
丁禹兮、宋茜《山河枕》上演禁忌叔嫂戀 陳喬恩長公主氣場壓陣
由《永夜星河》男星丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜主演的古裝復仇劇《山河枕》宣布10月30日登上Disney+。該劇改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集，不僅有「事業腦姐姐 X 年下弟弟」的禁忌叔嫂設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，備受期待。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 20 小時前
胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。鏡報 ・ 6 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
獨家》弒母兇手成繼母！他曝父親「新一家三口」來婚禮：很難冷靜
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。中時新聞網 ・ 3 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
Netflix《暗河傳》為什麼紅？打出武俠新規格！龔俊、常華森擦出兄弟火花 彭小苒飾演「第一美人」
【文／孔渠】由龔俊、常華森、彭小苒、楊雨潼主演的《暗河傳》，以華麗的武打場景為外衣，內裡卻是一場圍繞「權力與秩序」的搏鬥。故事改編自周木楠的同名小說，以江湖第一刺客組織「暗河」為背景，講述當權者衰老、內部勢力蠢蠢欲動之際，眾人如何在忠義與私念之間尋找生存縫隙。不僅用心設計的武打場面令觀眾著迷，其中的權謀搏鬥也令觀眾一追停不下來。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前